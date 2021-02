Gunoiul din sectorul 5 nu va mai putea fi ridicat! Piedone a convocat Comitetul pentru Situații de Urgență

Compania, înfiinţată în madantul fostului primar, Daniel Florea, nu va mai putea ridică gunoiul din sector în aceste condiţii. Asta înseamnă și că peste 890 de angajați și-ar putea pierde locurile de muncă.

Actualul primar, Cristian Popescu Piedone, a convocat Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al sectorului, iar întrunirea are loc chiar la această oră. Mâine, soluția găsită, va fi supusă votului consilierilor locali din cadrul primăriei sectorului 5.

"Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti a dispus suspendarea Autorizaţiei de Mediu nr. 384 din 16.09.2020 pentru Salubrizare Fapte 5 S.A., întrucât societatea nu a respectat prevederile autorizaţiei.

Aspectele de neconformitate au fost constatate în urma controlului efectuat de Garda Naţională de Mediu. Suspendarea autorizaţiei se menţine 6 luni, mai exact până în 15 august. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă", arată un comunicat de presă transmis, miercuri, de Primăria Sectorului 5.

Cristian Popescu Piedone: Nu vreau să văd gunoi pe străzi şi nu vreau să lăsăm sute de oameni fără loc de muncă

"Am ajuns în punctul în care decontăm greşelile celor din trecut. Nici măcar nu îmi pot da seama dacă a fost vorba de nepricepere sau prostie, pentru că, de când am preluat mandatul, am tras multiple semnale de alarmă în acest sens. Se ştia de problema de la Salubrizare Fapte 5 S.A. încă din iunie 2020, dar nimeni nu a luat nicio măsură pentru că nu s-a dorit soluţionarea neregulilor.

Pentru a evita o situaţie care poate pune în pericol siguranţa cetăţeanului şi sănătatea publică, am convocat Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Sector 5. Problema gunoiului de pe raza sectorului, dacă nu este soluţionată la timp, poate deveni un real pericol pentru comunitate. Dacă va fi nevoie, voi convoca şi o şedinţă a acţionarului Salubrizare Fapte 5 S.A. şi anume Consiliul Local.

Nu vreau să văd gunoi pe străzi şi nu vreau să lăsăm sute de oameni fără loc de muncă. Toţi factorii decidenţi trebuie să conştientizeze gravitatea situaţiei în care ne aflăm şi să găsească o soluţie de îndată pentru evitarea unei crize majore de sănătate publică, generată în mod voit şi repetat de vechea administraţie publică a sectorului", a transmis Cristian Popescu Piedone, citat în comunicat.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal