Hackerii ruși au spart 67 de adrese de e-mail ale MApN. Chiar și cea a Șefului Statului Major al Forțelor Aeriene a fost compromisă

Forțele Aeriene Române au fost ținta hackerilor ruși, care au încercat să obțină informații despre bazele aeriene din România, structurile de apărare și modul de intervenție pentru protejarea spațiului aerian românesc. Ținta principală, potrivit informațiilor Antena 3 CNN, a fost chiar Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, a cărui adresă de e-mail a fost compromisă, în ciuda faptului că România găzduiește un centru cyber al NATO dedicat prevenirii unor astfel de atacuri.

În total, 67 de conturi au fost compromise. Mai exact, 67 de adrese de e-mail ale unor angajați ai Armatei Române au fost vizate de atacatori. Printre cei afectați s-au numărat și militari din baze NATO. Incidentul ar fi avut loc anul trecut, iar Armata Română nu a făcut publice informațiile la acel moment, deși centrul cyber NATO ar fi trebuit să împiedice astfel de operațiuni de spionaj.

Conform acelorași surse, printre persoanele vizate s-a aflat și șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, a cărui adresă de e-mail a fost spartă. De asemenea, ofițeri din alte baze NATO din România au fost afectați. În mod normal, informațiile transmise prin e-mailurile de serviciu nu ar trebui să poată fi decriptate. În prezent, armata susține că doar date de importanță redusă au fost accesate.

„Incidentul a fost depistat, analizat de structurile competente și izolat în termen de 24 de ore. Datele vizate au fost neclasificate, utilizate în mod curent pentru activități administrative”, a spus Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al MApN.

Atacul a fost descoperit de Ctrl-Alt-Intel, un grup de cercetători britanici și americani specializați în amenințări cibernetice. România nu a fost singura țară vizată: hackeri cu legături în Rusia au compromis peste 170 de conturi de e-mail ale unor procurori din Ucraina și au vizat, de asemenea, adrese din Grecia, Serbia și Bulgaria.

Pentru stoparea atacului cibernetic au fost implicați și specialiști IT din cadrul SRI. În prezent, potrivit MApN, apărarea sistemelor informatice ale unităților militare din întreaga țară a fost centralizată.

Atacul asupra României nu a fost făcut public inițial de autorități. Ulterior, în urma dezvăluirilor apărute, Ministerul Apărării a confirmat incidentul, în contextul în care România găzduiește la Oradea un centru NATO dedicat combaterii unor astfel de atacuri.