Ilie Bolojan: „În România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism. Astăzi, acest sistem reacționează”

Ilie Bolojan: „Europa înseamnă parteneriate puternice, încredere și solidaritate”. Foto: Hepta

Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă, într-un mesaj adresat cu ocazia Zilei Europei, că „ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism, un sistem în care unii avansau prin relații, nu prin competență, în care resursele statului serveau rețele de influență, nu oamenii”.

„Astăzi, acest sistem reacționează. Pentru că reformele îi taie privilegiile și sursele de putere. De aceea, modernizarea României este o luptă grea”, a spus premierul Bolojan într-un mesaj postat pe contul său de Facebook.

„Astăzi vorbim despre apartenența României la un spațiu al valorilor comune și despre o alegere pe care trebuie să o protejăm. Ne dorim o țară care parte dintr-o comunitate a regulilor, a muncii și a libertății sau întoarcerea la un sistem bazat pe privilegii, obediență și nedreptate”.

Premierul României a adăugat că „Europa înseamnă exact opusul: instituții puternice, lege egală pentru toți, respect pentru banul public și șanse câștigate prin muncă”. Totodată, Europa reprezintă „parteneriate puternice, încredere și solidaritate între țări care au ales același drum” și că „România nu este singură”.

„Vrem o țară a șanselor egale, pentru fiecare dintre noi, sau o țară dominată de ură și dezinformare? Le mulțumesc tuturor celor care ies astăzi în stradă pentru valorile democratice. Chiar dacă nu sunt în București, sunt alături de ei și de toți cei care cred într-o Românie europeană, modernă și dreaptă”, a spus Bolojan. „Democrația nu se apără o dată la câțiva ani. Se apără în fiecare zi”.