Incendiu urmat de o explozie în Gherla. O plăcintărie a fost distrusă

<1 minut de citit Publicat la 10:21 18 Ian 2026 Modificat la 10:21 18 Ian 2026

Plăcintăria de aproximativ 10 metri pătrați este compromisă. Foto: Antena 3 CNN

Este alertă în municipiul Gherla din județul Cluj, după un incendiu urmat de o explozie la o plăcintărie din oraș. Nu au fost victime, dar plăcintăria a fost distrusă. Cel mai probabil incendiul a izbucnit de la o aerotermă și ulterior a explodat și butelia de la interior.

Pompierii de la Detașamentului Dej intervin, duminică dimineață, pentru a stinge flăcările de la plăcintăria de pe strada Dragoș Vodă din municipiul Gherla.

Nu sunt victime, însă plăcintăria de aproximativ 10 metri pătrați este compromisă. De asemenea, la o primă evaluare, sunt înregistrate pagube la geamurile unor imobile situate în imediata apropiere.

La fața locului a fost mobilizat echipajul de la Punctul de Lucru Gherla, iar în sprijin intervine și SVSU Gherla.

Cel mai probabil, incendiul a izbucnit inițial în interior din cauza unei aeroterme. Totodată, în interior se afla și respectiva butelie care a explodat.