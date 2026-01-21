Începe procesul în care Pfizer cere României despăgubiri de jumătate de miliard de euro

La începutul anului 2023, statul român a decis să nu mai primească dozele de vaccin anti-Covid. sursa foto: Hepta

Miercuri, începe procesul în care compania Pfizer cere României despăgubiri de 500 de milioane de euro pentru vaccinurile împotriva Covid pe care țara noastră nu le-a mai dorit, în ciuda semnării unui acord cadru cu Comisia Europeană.

“Este vorba despre un proces cu o miză uriașă, de jumătate de miliard de euro. Pfizer a dat în judecată țara noastră cerând ca România să accepte încă 29 de milioane de doze de vaccin pentru care ar fi trebuit plătită suma de 564 de milioane de euro, conform contractului”, a explicat Sabrina Preda, realizator al emisiunii News Hour with CNN.

La începutul anului 2023, statul român a decis să nu mai primească dozele de vaccin anti-Covid având în vedere rata de vaccinare din ce în ce mai scăzută, mai ales că România mai avea în depozite milioane de doze de vaccin care urmau să expire și care au fost distruse. Ministrul Sănătății de atunci, Alexandru Rafila, a anunțat la Antena 3 CNN această decizie.

În 2023, compania Pfizer, în urma anunțului făcut de ministrul Sănătății, s-a adresat Tribunalului de primă instanță din Bruxelles și a dat în judecată țara noastră, reprezentată de Ministerul Sănătății pentru neexecutarea constractului de achiziție de vaccin anti-Covid-19.

Miercuri, la ora 15, ora României, va începe acest proces cu o miză de 500 milioane de euro, într-un moment în care țara noastră se confruntă cu un val de măsuri de austeritate. La capătul acestei lupte juridice, România ar putea să fie obligată să plătească despăgubiri uriașe.

Potrivit Pfizer, deși a beneficiat de contractul de achiziție și de garanțiile oferite de acesta, în special în perioada de vârf a crizei pandemice, România a refuzat ulterior să-și onoreze angajamentele și încearcă să evite îndeplinirea obligațiilor contractuale.

Autoritățile române au invocat lipsa capacității de stocare și cererea scăzută de vaccin în țară. Și în acest moment, există milioane de doze de vaccin în depozite, care au expirat și care ar urma să fie distruse.

Tot în 2023, Pfizer a dat în judecată și Polonia după ce negocierile cu guvernul, care au durat un an, au eșuat.

Guvernul polonez le-a cerut celor de la Pfizer să anuleze producția și expedierea vaccinurilor COVID-19 pentru țara lor, întrucât ”necesitatea mai mare” era ajutorul financiar pentru ajutorarea Ucrainei.