A mers la restaurant și a comandat ceva de mâncare, dar a plecat mai bogat cu câteva mii de dolari. Totul s-a petrecut în momentul în care s-a uitat mai atent în farfurie

Rick Antosh, în vârstă de 66 de ani, s-a întâlnit cu un prieten la într-un restaurant din New Jersey. Bărbatul a comandat o porţie de stridii, iar în una dintre acestea a găsit un obiect preţios.

Antosh nu a ştiut exact ce este obiectul respectiv. A bănuit că este vorba despre o bucată de ustensilă de bucătărie care s-a desprins şi a ajuns în mâncare.

Un chef al restaurantului i-a spus că este vorba despre o perlă, iar aceste întâmplări sunt extrem de rare. În cei 28 de ani de când lucrează la restaurant, au fost găsite doar de două ori perle în stridii.

Perla lui Antosh valorează câteva mii de dolari, dar bărbatul nu doreşte să o vândă, deoarece consideră că este aducătoare de noroc, potrivit nypost.com.

Diner at Grand Central Oyster Bar finds pea-sized pearl in his lunch: He’s one lucky shucker. Rick Antosh, 66, met a high-school buddy for lunch at Grand Central Oyster Bar & ordered his usual $14.75 pan roast. Diving into the stew-like dish, he felt a @ https://t.co/NtdrrMfVi1 pic.twitter.com/tYJkirzMiO