A oprit să schimbe un cauciuc spart, când a fost atacată de o bandă. A trăit momente de coșmar, în timp ce fiul său dormea în spate

A oprit mașina și a coborât ca să schimbe un cauciuc spart. Dar femeia de 23 de ani nu se aștepta nicio clipă să trăiască cel mai urât coșmar al ei.

Charise Thompson a fost răpită, bătută, torturată și violată de o bandă din Mexic, în timp ce conducea spre casă, în Texas.

Femeia oprise autoturismul, în timp ce fiul ei domea în spate. Au urmat momente de coșmar, a avut chiar și glezna perforată, pentru că agresorii ei voiau să o spânzure cu capul în jos ca pe un animal.

Abandonată mai mult moartă decât vie într-un șant, femeia s-a luptat să supraviețuiască și s-a târât două mile și jumătate ca să se întoarcă la fiul ei, James, de patru ani.

beaten, tortured and raped by a Mexican gang as she drove home in Texas, US - now she is bravely speaking out about her ordeal to combat the 'stigma' of sex attacks

Acum la aproape 40 de ani de la acel incident, femeia a povestit ce a trăit atunci. „M-au bătut, m-au torturat cu pumnii și picioarele și cu o rangă de fier, m-au legat de un amortizor de camion și m-au târât, apoi au trecut cu camionul peste mine. Au încercat să-mi facă găuri în gleznă ca să mă spânzure ca pe un animal. M-au înjunghiat, m-au violat în mod repetat, folosindu-se și de rangă, despre care spuneau că e ultimul lucru pe care îl voi vedea”, a povestit femeia.