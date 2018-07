Foto: Pixabay.com

A plecat în vacanță cu soțul, copilul și cea mai bună prietenă a sa. Cele două se cunoșteau încă din facultate când împărțeau totul. În plus, Ioana era și nașa de botez al fiicei sale.

Își imagina că vor avea parte de momenter relaxante și așa s-au și derulat primele zile. Doar că într-o seară, când s-a trezit, femeia a constatat că soțul său, Robert, lipsea.

„Robert nu era în pat, aşa că m-am gândit că s-a dus pe terasa vilei în care locuiam în sudul Greciei, ca să fumeze. L-am căutat, şi acolo i-am găsit pe amândoi. A fost un şoc pentru mine. Să-ţi vezi soţul făcând sex sălbatic sub clar de lună cu cea mai bună prietenă a ta? Credeam că numai în romanele de Sandra Brown există astfel de scene. Ei bine, viaţa mea s-a transformat de atunci dintr-un vis frumos într-un coşmar. Evident că amândoi s-au grăbit să-mi explice că a fost ceva involuntar, şi că mult mai important decât sexul făcut de ei rămân căsnicia noastră şi prietenia. Că amândoi mă iubesc şi că nu au vrut să mă rănească, dar că de fapt lucrurile astea se pot întâmpla mai des decât îmi imaginez eu, tocmai datorită acestei comuniuni extraordinare care există între noi. Cu greu am reuşit să divorţez de Robert. Sunt încă nevoită să-l văd un weekend pe lună, când vine s-o ia pe micuţa Ioana ca să stea la el. De Ioana cea mare nu mai ştiu nimic. Am refuzat de atunci să-i mai vorbesc”, a povestit femeia, potrivit eva.ro.