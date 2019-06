„Am avut în total 3000 de parteneri. Soțul meu știa lucrul acesta și a fost de acord. Într-o zi, am venit cu o propunere. A fost nevoie de o secundă ca totul să se schimbe”

„Am avut în total 3000 de parteneri. Soțul meu a știut lucru acesta, i-am spus de la bun început. Până într-o zi, după aceea lucrurile s-au schimbat.

A fost o noapte în care am întreținut relații intime cu 14 bărbați. De obicei, erau cam 100 de bărbați pe an. Acum am 63 de ani și am început să fac sex din ce în ce mai rar. Nu văd de ce este un lucru atât de grav să faci sex, pentru mine este o pasiune. Este cea mai plăcută și satisfăcătoare modalitate în a îmi petrece timpul. Unele femei aleg să practice yoga, altele badmintonul, eu aleg lucrul acesta. Îmi place carnalitatea.

Sunt căsătorită. Barry și cu mine am fost împreună de când aveam 15 ani. Ne-am căsătorit când aveam 19 ani, am doi nepoți și aceștia reprezintă universul meu. Întotdeauna am văzut sexul separat de iubire. Nu este firesc să ai un partener sexual timp de 60 de ani. Viața este despre experimentarea și trăirea, și asta facem noi. Barry merge și el la alte femei. Nu sunt gelos, pentru că știu că mă iubește. Până la vârsta de 28 de ani, am fost doar cu el și am avut o viață sexuală minunată, dar într-o zi a adus acasă o revistă pentru swingers pe care o împrumutase de la o colegă de muncă”, i-a povestit femeia psihologului de la The Guardian, Marie Calvert.

„În momentul acela m-am gândit cât ar fi de distractiv. Așa că i-am propus soțului meu. Era nervos când i-am spus, dar am văzut entuziasmul ascuns pe chipul lui. Am spus că vom încerca o dată și vom vedea ce va fi. Și a mers....a fost o bucurie pentru un timp. Am devenit swingeri angajați, petrecând în weekend întâlniri cu cupluri sau mergând la petreceri pentru a face schimb de parteneri. Dintr-o dată totul era incitant.Am decis să deschidem un club swingers în Sheffield, Marea Britanie. Însă, pe parcurs relația noastră a început să se deterioreze și ne-am despărțit. Acum mă întreb dacă este bine oare ce am făcut atunci. Ar fi fost viața mea altfel? Am început să-mi pun întrebări, A fost nevoie de o secundă ca totul să se schimbe”, s-a destăinuit Coldy psihologului de la The Guardian.