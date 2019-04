„Am sufletul plin de tristeţe. Îmi trimiteţi bani şi poze lunar, am de toate şi totuşi nu am nimic. Banii nu pot umple golul din sufletul meu”. Scrisoarea cutremurătoare a unei fetițe pentru părinții săi plecați afară

Foto: Pixabay.com

În martie 2019, psihologii şcolari au analizat peste 600 de mesaje de la elevi cu vârste între 8 şi 18 ani, din judeţele Olt, Vrancea şi Hunedoara. „Am citit toate aceste lucrări cu lacrimile şiroind, şi nu vă mint. Am oftat tot timpul. Dar întrebarea este: «Ce facem mai departe?». Toate lucrările au o trăsătură comună, şi anume rugămintea adresată părinţilor de a reveni acasă. Toate se încheie aşa, toţi copiii îşi doresc să aibă părinţii lângă ei. Sunt foarte emoţionante “, a declarat, pentru Adevărul, psihologul şcolar Lucia Drăghiceanu, de la CJRAE Olt.

Psihologii au fost șocați şocaţi de câtă suferinţă ascund în ei copiii cărora în aparenţă nu le lipseşte nimic.

„Copiii aceștia spun că urăsc avioanele, pentru că ele le duc părinţii departe. (…)“, a povestit Aurora Szocs, alt psiholog implicat în proiect.

Una dintre elevele de gimnaziu, în scrisoarea către „draga mea mamă şi dragul meu tată“, a scris că „fiecare secundă este ca o piatră ce mă apasă pe suflet când nu sunteţi cu mine. Am sufletul plin de tristeţe că m-aţi lăsat singură când am mai mare nevoie de voi în anii adolescenţei mele. Îmi trimiteţi bani şi poze lunar, am de toate şi totuşi nu am nimic. Banii nu pot umple golul din sufletul meu. (…) Ştiu că munciţi din greu pentru a-mi oferi totul, dar voi nu ştiţi cât de mult vă duc dorul“.

„Îmi vreau familia înapoi“, îşi intitulează mesajul o altă copilă care păşeşte spre adolescenţă şi care-i roagă pe toţi părinţii să se gândească de două ori înainte să plece. „De multe ori părinţii cred că nu conştientizăm foarte multe lucruri, dar noi simţim mult mai mult decât ceea ce lăsăm să se vadă. Când persoanele dragi sunt lângă noi e simplu, dar când sunt departe ne schimbăm părerea, ne doare, şi nu orice, ne doare sufletul şi ne sufocă dorul de ei“, scrie fata, potrivit gazetaromaneasca.com.