Comandantul armatei ruse spune că Putin a ordonat, pentru 2026, extinderea "zonei tampon" cu nord-estul Ucrainei

1 minut de citit Publicat la 11:19 31 Dec 2025 Modificat la 11:19 31 Dec 2025

Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General al armatei ruse. Sursă foto: hepta / Sputnik

Șeful Statului Major General rus, generalul Valeri Gherasimov, a declarat că forțele sale avansează în nord-estul Ucrainei și că președintele rus Vladimir Putin a ordonat pentru 2026 extinderea teritoriului pe care Moscova îl numește zonă tampon, au precizat miercuri agențiile de știri rusești, preluate de Agerpres.

Gherasimov a afirmat că Putin a ordonat extinderea în 2026 a zonei tampon din regiunile ucrainene Sumî și Harkov, în apropierea graniței cu Rusia, a relatat RIA, adăugând că generalul rus a inspectat gruparea de trupe Nord.

Gruparea, formată la începutul anului 2024, a operat în nord-estul Ucrainei, căutând să creeze o zonă tampon de-a lungul frontierei și încercând să împingă forțele ucrainene de acolo pentru a avansa suplimentar.

Remarcile lui Gherasimov vin în urma promisiunii Rusiei de a riposta pentru ceea ce a susținut, fără dovezi, că a fost o tentativă de a ataca reședința lui Putin, o acuzație pe care Kievul a negat-o, spunând că aceasta a avut ca scop deraierea discuțiilor de pace, în timp ce războiul intră în scurt timp în cel de-al patrulea an.

Nu a existat nicio reacție imediată din partea Ucrainei la declarațiile lui Gherasimov.

Putin vrea să-i îndepărteze pe ucraineni de graniţele Rusiei

Putin a prezentat în repetate rânduri zona tampon ca o modalitate de a îndepărta forțele și armele ucrainene de granița Rusiei, invocând bombardamente transfrontaliere și atacuri cu drone asupra unor regiuni precum Belgorod și Kursk.

Kievul a respins zona tampon a Moscovei, numind-o o idee pe care Rusia o folosește pentru a justifica incursiuni mai profunde pe teritoriul ucrainean.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că planurile Moscovei pentru Sumî și Harkov sunt ''nebunești'' și vor fi respinse în contextul în care Ucraina apără regiunile.