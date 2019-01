Foto: captura video

Apariție suprinzătoare pe camerele de supraveghere dintr-o pădure din România. Cei de la Asociaţia Wild Caraş-Severin au publicat, pe pagina de lor de socializare, un filmuleţ cu un animal rar întâlnit în pădurile din România. Este vorba de șacalul auriu.

„O specie despre care se vorbeste mult in ultima vreme, o specie despre care parerile sunt impartite. Exista foarte putine imagini si filmari cu sacalul auriu in vestul tarii, asa ca pentru noi e un mica victorie. Desi este privit ca un venetic, ca o spcie invaziva, sacalul se intoarce practic in vestul tarii, zona in care a mai fost prezent, dar a fost vanat pana la exterminare.

Şacalul auriu şi-a făcut apariţia în ultimii ani în vestul ţării, unde s-a instalat conforabil, iar populaţia a crescut constant în ultimii ani. În judeţele Caraş-Severin şi Timiş vorbim deja de o specie cu "state", fiind semnalate haite de şacali care vânează aici”, scrie Asociaţia Wild Caraş-Severin pe pagina de Facebook.