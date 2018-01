Foto: Pixabay.com

Mii de bulgari de zapada au fost observati de trecatori, la malul unui golf din Rusia. Oamenii nu si-au putut explica de unde au aparut, dar s-au oprit pentru a face cateva poze sau pentru a filma.

Fiind insa sceptici, locuitorii nu au atins acei bulgari, pentru ca nu stiau exact de provenienta sferelor perfect albe si inghetate. In acele ape s-au putut vedea mii de astfel de forme.

Desi acest fenomen a mai fost prezent si in urma cu cativa ani, tot in nordul Rusiei, locuitorii din acea zona se intreaba daca intr-adevar respectivii bulgari sunt din zapada sau daca in spate nu ar putea exista un alt adevar.

De cativa ani, acesti bulgari au aparut in diverse zone ale Rusiei, dar niciodata nu s-a gasit o explicatie suficient de plauzibila pentru aparitia acestora. Unii oameni spun ca s-au format in urma unei furtuni de zapada, pe cand altii cred ca ar fi de fapt „icre de balena”.

Bulgarii perfect rotunzi de zapada au ramas intacti chiar si cateva zile, dupa ce s-au rostogolit la mal dintr-un golf localizat in nord-vestul Rusiei.

Un specialist in ecologie a fost de parere ca acei bulgari ar fi putut fi formati in apa, din cauza poluarii cu ulei din rauri si oceane. Sferele albe „normale” aveau un diamentru de 17 centimetri, pe cand cele mai mari aproximativ 25 de centimetri, informeaza ciao.ro.

Foarte multi internauti au mai spus ca respectivii bulgari s-au format printr-o miscare a apelor, dar si ca au putut iesi la suprafata pentru ca zapada continea si particule de oxigen.