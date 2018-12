Un bătrân de 87 de ani, din Țara Galiilor, a decis să îi facă o surpriză extraordinară fetiței vecinilor de doar doi ani.

Înainte de a muri, pensionarul, care ținea foarte mult la micuță, a hotărât să îi facă o surpriză uriașă pentru următorii 14 ani. I-a luat cadouri de Crăciun.

Owen Williams, tatăl lui Cadi, a postat pe pagina sa de Twitter cum a rămas fără cuvinte când a văzut-o pe fiica vecinului în pragul ușii cu un sac.

„Fiica vecinului meu, Jenny, a venit aseară la ușa mea. Avea o pungă de plastic și am crezut că mă va ruga să-i arunc gunoiul. Dar, spre surprinderea mea, în sac erau cadouri pentru Cadi, care are acum doi ani, pentru următorii 14 ani”, a scris bărbatul, potrivit lifestyle.inquirer.net.

Our elderly neighbour passed away recently. His daughter popped round a few moments ago clutching a large plastic sack. In the sack were all the Christmas presents he’d bought for *our* daughter for the next thirteen years. ? pic.twitter.com/6CjiZ99Cor