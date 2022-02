Cum arată prăjitura inspirată după celebra garsonieră din Cluj

În timp ce proprietarii din Cluj cer bani grei chiriașilor pentru garsoniere minuscule, cofetarii din Ploiești dau dovadă de ingeniozitate și își surprind clienții cu deserturi inedite.

Dacă garsoniera de 11 mp este complet mobilată și utilată, prăjitura a fost decorată cu aceleași elemente decorative, în aceleaşi culori atractive.

Patronii cofetăriei speră ca desertul pe care l-au conceput să aibă același succes cu garsoniera.

În numai 20 de minute, locuința cât un dulap a fost închiriată cu 180 de euro pe lună.

"Am fost atât de încântați de garsoniera de la Cluj, încât ne-am făcut și noi una. Nu am știut exact unde să o montăm, așa ca fiind constrânși (ha, v-ați prins?) de situație am așezat-o rapid pe mousse-ul nostru fără zahar – Vitejie pe tocuri.

Ce a ieșit? Un tort à la Cluj. Mic, lent (în calorii) și scump (că na, ce e ieftin la Cluj?)", au scris patronii cofetăriei, conform jurnaliștilor de la observatorulph.ro

Anunțul postat pe Facebook a stârnit zeci de mii de comentarii ale utilizatorilor, care mai de care mai haioase.

"Dacă te ridici de pe canapea, ai ieşit din casă. Dacă pici din pat, în somn, te trezeşti pe casa scării."

"Deci aşa arată o izoletă la interior."

"Faci curatenie cu un servetel umed."

"Daca adorm pe canapea imi sare uleiul de la cartoii prajiti pe fata."

Chiar şi aşa, în Cluj, o astfel de garsonieră se vinde cu nu mai puţin de 30 de mii de euro.

Potrivit specialiştilor, preţul locuinţelor urmează în continuare un trend ascendent.