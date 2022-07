De ce grecii nu fac limonadă când e plin de lămâi? Soluțiile găsite de românii care vor răcoritoare

Limonada rece este o adevărată minune pentru organism în orice perioadă a anului, cu atât mai mult în timpul sezonului călduros.

Turiștii din România povestesc că au fost uimiți de răspunsurile primite atunci când au cerut o limonadă la terasele sau restaurantele din Grecia. Cu toate acestea, pe drumurile spre plajă sau prin sate, lămâile sunt pretutindeni.

De ce nu fac grecii limonadă: ”Dar tu știi de câte lămâi ai nevoie să umpli un pahar?”

”Am întrebat asta un grec odată și mi-a spus: dar tu știi de câte lămâi ai nevoie ca să umpli un pahar? Și în plus ar fi foarte acră și nu ai putea să o bei.

Și i-am explicat că nu trebuie să umple paharul cu suc de lămâie, că pune maxim o lămâie și restul apă. A fost destul de mirat, dar a făcut asta pentru noi”, a povestit un român pe un grup de Facebook destinat vacanțelor în Grecia.

O altă persoană a precizat că merge de mulți ani în Grecia, dar nu a băut niciodată limonadă și nici nu a văzut pe cineva care să vândă pe undeva. ”Ei beau cafea, țuică, vin, bere și ouzo”, a adăugat acesta, potrivit click.ro.

”În Sarti am comandat zilnic limonadă la Beach bar și la taverne. De fiecare dată primeam întrebarea: fanta or home made?”, a relatat un alt turist uimit că nu există această băutură într-o țară care are atât de multe lămâi.

Ce soluții au găsit turiștii români care vor limonadă

Unii turiști care au vizitat de curând Grecia au povestit că în ultimii ani au început să mai găsească limonadă pe la taverne.

Ei îi sfătuiesc pe români să nu spună ”limonade”, pentru că vor primi Fanta de lămâie. ”Spuneti fresh limonade sau freshly squeezed limonade”, a explicat o româncă.

În schimb, o femei care trăiește în Grecia a explicat că lămâile sunt folosite foarte mult la gătit, iar grecii preferă sucul de portocale, care este dulce. Un alt aspect este faptul că portocalele se găsesc pe toată durata anului, iar lămâile doar într-o anumită perioadă.