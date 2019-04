Fenomen ciudat în timpul unei furtuni. Din cer cădeau bucăți de grindină în forme bizare. „N-am văzut în viața mea așa ceva”

Un fenomen straniu a avut loc în timpul unei tornade în statul Texas.

O localnică a fotografiat bucăți de grindină de forme ciudate, ca de stea.

Potrivit specialiștilor, fenomenul are loc când două furtuni cu grindină se intersectează în aer, iar bucățile de gheață se unesc.

Cel puțin opt persoane au murit în timpul tornadelor însoţite de rafale de vânt puternice şi de inundaţii în Texas şi Louisiana.

devastating storm, just in from my parents #sanantonio #bexarcounty @weatherchannel #Hail #hailstorm @ExpressNews the quantity is unbelievable pic.twitter.com/0TwxqqLUc9