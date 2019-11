LOTO. A câștigat la loterie, dar banii i-au luat mințile. Când au intrat în casa bărbatului, oamenii legii au mărturisit că nu au văzut în viața lor așa ceva

Foto: Facebook

LOTO. În ziua în care a câștigat la loterie, a fost poate și ultima zi normală din viața sa. Deși nu era o sumă uriașă, banii i-au luat definitiv mintea unui bărbat.

LOTO. Ce a urmat este o adevărată tragedie. David Stokes din Hinckley, Leicestershire, Anglia, a câștigat 40.000 de lire sterline la loterie. Bărbatul a cheltuit însă rapid banii pe o mașină, droguri și prostituate.

LOTO. S-a certat cu soția sa și în timp ce femeia era plecată, fără nici cea mai mică ezitare, Stokes și-a ucis cei doi fii. Apoi când Sally a ajuns acasă a încercat același lucru și cu ea. A urmat o luptă pentru supraviețuire.

LOTO. Un vecin a auzit scandalul și a alertat poliția. Stokes a încuiat toate ușile și a refuzat să deschidă oamenilor legii, ținând-o ostatică timp de cinci ore pe Sally. „Am simțit o lovitură în spate și apoi o căldură. Am pus mâna și mi-am dat seama că am fost înjunghiată. M-am uitat la el și am văzut satisfacția de pe figura lui. Ca și cum ar fi spus: am câștigat. N-o să uit niciodată asta!”, a mai precizat Sally.

LOTO. Grav rănită, ea a reușit să scape din casă pe ușa din față și a ajuns în mijlocul polițiștilor. Aceștia au dat năvală în casă și l-au găsit pe David Stokes înjunghiat în inimă cu un cuțit de bucătărie. Oamenii legii i-au găsit apoi pe cei doi băieți ai cuplului – Adam (11 ani) și Matthew (5 ani) – morți, sub o carpetă, în camera celui mic. Băieții erau îmbrățișați. Sally a petrecut patru zile în spital, fiindcă cuțitul înfipt în spate i-a atins un plămân și i-a provocat o hemoragie internă.