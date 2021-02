Fiicele Mariei Câmpina anunţă că vor înfiinţa ''Şcoala Naţională de Farmece şi Ghicit'' şi ''Academia Vrăjitoarelor''

Ioana Sidonia, fiica vrăjitoarei Maria Câmpina, a anunţat că urmează să deschidă o şcoală, unde cursanţii vor învăţa cum să facă farmece sau să ghicească.

Se va numi Şcoala Naţională de Farmece şi Ghicit, iar selecţia se anunţă una riguroasă.

''M-am gândit că acest har pe care eu îl duc şi am rezolvat foarte multe cazuri, poate mii şi mii de persoane, cu fel şi fel de cazuri, m-am gândit să înfiinţez o şcoală naţională de farmece şi ghicit. Pentru ca cine vine la mine ca să înveţe şi să ia ce am făcut şi eu la vârsta mea, să îi ajute şi pe semenii noştri'', a spus vrăjitoarea Ioana Sidonia.

Vrăjitoarea Atena, fiica Mariei Câmpina, regina magiei albe, a intervenit în direct la Antena 3, unde a vorbit despre o şcoală similară cu cea pe care doreşte sora ei să o înfiinţeze în România.

''Important este, cum a zis şi sora mea Ioana Sidonia, este să ducem acest har mai departe, pentru că noi trebuie să ducem un har mai departe, aşa cum fac şi doctorii. Trebuie să putem să ajutăm oamenii, pentru că oamenii sunt semenii noştri şi trebuie să ne unim fiecare. Să nu se mai gândească oamenii la bogăţii şi la plimbări. Dacă nu eşti mulţumit sufleteşte, dacă nu ai persoana iubită care să îţi placă şi să o iubeşti, să te iubească, dacă nu eşti mulţumit să ai o familie ...cel mai frumos lucru este să ai o familie şi să înţelegi lucrurile care se petrec în lume şi să fii dotat cu tot ce se întâmplă în omenire.

Deja eu am ridicat demult la munte, la Buşteni, o clădire mai mică pentru a o face Academia Vrăjitoarelor din România. Am hotoărât noi, surorile, să deschidem, pentru că noi avem şi noi o vârstă acuma şi am învăţat de la mama noastră, regina mariei albe, Maria Câmpina şi noi trebuie să le învăţăm pe ficele noastre şi pe alte persoane care au har şi care îşi doresc să facă acest har care este un har foarte bun. Sunt mulţi oameni care suferă.

Având în vedere că s-a modernizat lumea, vrem să facem o modernizare frumoasă legală, ca toţi oamenii care au probleme în dragoste, în afaceri, în anumite depresii. Eu vreau să angajez şi un psiholog sau câţiva psihologi în academia mea pe care o voi face, să pun şi tămăduitoare şi psihologi, mai multe persoane'', a spus vrăjitoarea Atena, fiica Mariei Câmpina.

