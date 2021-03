Naştere acasă, LIVE pe Instagram. O femeie a filmat travaliul timp de 36 de ore

În vârstă de 28 de ani, Ella Roberts i-a surprins pe toţi medicii din Marea Britanie cărora le-a spus ce planuri are. Femeia a fost avertizată că s-ar putea să nu poată naşte acasă, având în vedere problemele şi complicaţiile întâmpinate la naşterea prin cezariană a primului copil, în 2018.

Femeia a decis să ignore sfaturile medicilor, a semnat că doreşte să nască acasă şi a decis să transmită toate experienţa pe contul ei de Instagram, Crazy New Mama, scrie The Sun.

Viitoarea mămică a anunţat live-ul transmitând un mesaj în social media. "Nașterea la domiciliu după cezariană, iat-o. Sunt atât de încântată să vă împărtășesc o parte din nașterea noastră. Totul arată destul de calm, dar când gazul și aerul s-au epuizat și m-am dilatat de la 4 la 10 cm, nu am mai fost calmă! Au fost multe țipete și toată lumea s-a grăbit să pregătească totul pentru sosirea lui Freddie, dar totul a meritat", a scris mămica pe Instagram.

Postarea din mediul online a devenit rapid virală, iar liveul a fost urmărit de 13.000 de persoane. Totodată, internauţii au felicitat-o pe tânăra mămică în comentarii.

Elle a decis să nască acasă, având în vedere că familia nu putea avea acces în spital, fiind pandemie. În cazul în care accepta să nască în uitatea medicală, nici părinţii ei şi nici partenerul de viaţă nu ar fi putut să îi fie alături, fiind una dintre măsurile impuse pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

Travaliu de 36 de ore, distribuit live pe Instagram

Deşi medicii au sfătuit-o să nu nască acasă, Elle ar fi cerut ajutorul unui grup de Facebook care a sprijinit-o să îşi ducă planul până la capăt. În vârstă de 36 de ani, tânăra din Marea Britanie a transmis travaliul de 36 de ore pe contul său de Instagram.

"Gândul de a naște în pandemie a fost suficient de terifiant și am fost disperată să am alături măcar doi parteneri, de naștere, astfel încât mama mea să poată fi și ea acolo. Am fost într-un șoc total când am născut în sfârșit acasă, după 36 de ore de travaliu. Pur și simplu nu-mi venea să cred că bebelușul meu este aici", a explicat ea în filmare.

Femeia a intrat în piscina de naştere din casă la data de 11 ianuarie şi spune că părinţii ei i-au fost de mare ajutor atunci când apa s-a răcit şi au turnat alta clocotită peste. Totodată, familia a pus şi prosoape în uscătorul de rufe, ele fiind calde la sosirea copilului.



