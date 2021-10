A scăpat cu viață după ce a căzut nouă etaje și a aterizat pe un BMW. Fotografiile au relevat un amănunt neașteptat

Căderea sa a luat sfârșit pe un autoturism BMW, căruia i-a distrus acoperișul și i-a pulverizat geamurile.

Aproape miraculos, bărbatul a supraviețuit, relatează The New York Post.

Publicația citată menționează că victima a străpuns acoperișul BMW-ului Beemer 330i miercuri dimineață, ora locală 10.20.

Martora Christina Smith a povestit reporterului ziarului american că bărbatul s-a ridicat cu brațul drept atârnându-i lateral și a întrebat "Ce s-a întâmplat?"

O mască facială, agățată de urechea bărbatului care a căzut nouă etaje

"Am auzit un zgomot puternic și n-am crezut, la început, că e vorba de o persoană. Geamurile mașinii negre explodaseră, pur și simplu. Individul a sărit în sus și a început să țipe. Avea brațul complet răsucit. Mi-am zic 'Dumnezeule!' Era ca într-un film! Tipul a zis: 'Ce s-a întâmplat?' I-am zis: 'Ai căzut!'. Și m-am gândit că, slavă Domnului, l-a ajutat probabil faptul că avea o jachetă pufoasă", a continuat ea.

Smith a sunat la numărul de urgență și apoi a făcut mai multe fotografii și a filmat cu momentul în care bărbatul țipa de durere din cauza rănilor din partea superioară a corpului.

Printre amănuntele tulburătoare surprinse în imagini se numără și o mască facială care continua să atârne de urechea bărbatului, în ciuda confruntării acestuia cu legile gravitației și cu un plafon de BMW după o cursă verticală de 30 de metri.

Un alt martor, Mark Bordeaux, confirmă cele spuse de Christina Smith.

Supraviețuitorul, după cădere: "Lăsați-mă în pace, vreau să mor"

"A căzut în mașină prin trapa acoperișului, apoi a ieșit din mașină și a căzut la pământ. A încercat să se ridice iar oamenii au încercat, la rândul lor, să îl facă să stea jos, pentru că nu se știa cât de grav rănit este. A stat acolo până au venit poliția și ambulanța. Spunea în continuu 'Lăsați-mă în pace, vreau să mor'. Avea un braț rupt, dar era conștient și se mișca", a precizat Bordeaux.

Bărbatul, în vârstă de 31 de ani, a fost transportat la spital și se afla, joi, în stare critică.

Primele date ale investigației acestui caz arată că el nu lucra în clădirea de pe care a căzut iar scopul prezenței sale acolo nu era clarificat oficial la ora publicării acestui material.

În plus, bărbatul a refuzat să coopereze cu polițiștii și să le spună numele său.

The New York Post menționează în context că, în urmă cu doi ani, un băiat de 7 ani din Bronx, New York, a supraviețuit unei căderi similare, de 9 etaje, de la geamul apartamentului familiei sale. Copilul a murit ulterior, din cauza rănilor.

