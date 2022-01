Singurul oraș din lume în care trăiesc doar femei. Bărbații pot fi primiți doar în anumite condiții speciale

Acest mic oraș brazilian a fost creat de o femeie și pentru femei. Are propriile reguli, sistemul său de organizare a muncii și a vieții. În acest oraș al amazonelor se încheie cele mai obișnuite căsătorii, se nasc copii. În Noiva do Cordeiro domnește adevăratul matriarhat, iar bărbații au voie aici doar conform unui program foarte strict.

În urmă cu mai bine de o sută de ani, la sfârșitul secolului al XIX-lea, o locuitoare a Braziliei, Maria Senhorinha de LimaLima, a fost expulzată din propria casă și apoi din oraș. Ea și cinci generații următoare au fost chiar excomunicate din biserică. O pedeapsă atât de crudă a fost urmarea faptului că și-a trădat soțul. Această fată și-a permis să cedeze sentimentelor și să îl părăsească pe bărbatul cu care a fost de fapt forțată să se căsătorească.

Poate că acest eveniment trist a determinat-o pe Maria Senhorinha de Lima să se gândească la crearea unui loc special pentru sexul frumos. Un loc în care orice femeie va găsi sprijin și înțelegere, iar conducerea bărbaților va rămâne cu mult dincolo de granițele acestei așezări. Așa că în 1891, un orășel minuscul a apărut în Brazilia, pe dealurile Văii Belo.

Din păcate, în acele vremuri, femeile care s-au stabilit în Noiva do Cordeiro erau considerate inițial reprezentante ai celei mai vechi profesii. Reputația lor era foarte dubioasă și nu numai bărbații, ci și femeile decente nu se grăbeau să comunice cu ele. Au fost respinse de societate.

Astăzi, peste 600 de femei trăiesc și lucrează în această localitate. Și-au aranjat viața așa cum doresc și se simt confortabil în regatul lor feminin. În orașul lor, doar sexul frumos are dreptul de a domina.

Cu toate acestea, aproape nimeni nu ar îndrăzni să le numească slabe pe aceste Amazone puternice și libere. Ele cred că au fost capabile să organizeze o viață mult mai bună în așezarea lor decât bărbații. Noiva do Cordeiro le pare locuitorilor mult mai frumoasă și mai armonioasă decât toate celelalte orașe din lume.

Doar o dată o așezare feminină a intrat sub o dictatură masculină. În 1940, pastorul evanghelic Anisio Pereira s-a căsătorit cu una dintre amazoanele lui Noiva do Cordeiro. A devenit și fondatorul unei biserici din oraș și a început imediat să impună cele mai stricte reguli pentru femei. Timp de mai bine de 50 de ani, femeilor li s-a interzis să asculte muzică, să se tundă, să bea alcool și chiar să folosească contraceptive.

După moartea lui Anisio Pereira, femeile au decis ferm să nu mai permită niciodată unui singur bărbat să conducă orașul și, cu atât mai mult, relația lor cu Dumnezeu. Noul oraș al Amazonului a decis: Dumnezeu este în inimile lor, dar asta nu înseamnă că ar trebui să asculte de vreun preot, să se căsătorească doar în biserică și să boteze copiii acolo. Regulile inventate de bărbați nu sunt potrivite pentru femeile din Noiva do Cordeiro.

Acest loc este cu adevărat atractiv pentru femei. Nu există concurență aici, așa că toată lumea se simte ca o singură familie. Fiecare se consideră obligată să-i ajute pe ceilalți și să împărtășească tot ce are. Femeile din Noiva do Cordeiro sunt libere și relaxate; nu au nevoie să joace roluri și să încerce să atragă atenția masculină asupra lor în viața de zi cu zi.

Amazoanele care trăiesc în oraș nu sunt deloc susținătoare a iubirii între persoane de același sex. Unele au soți și copii. Cu toate acestea, bărbații își pot vizita soțiile în Noiva do Cordeiro doar în weekend, la fel ca fiii care și-au sărbătorit majoratul. Toți locuiesc și lucrează în alte orașe, dar vin în lumea amazoanelor în zilele permise.

În zilele lucrătoare, toate femeile cultivă terenuri agricole, gătesc, își organizează saloane de înfrumusețare și prezentări de modă, organizează sărbători și târguri.

Această așezare neobișnuită are și apariții pe rețelele sociale, de exemplu, grupul WhatsApp Noiva do Cordeiro, FaceBook Noiva do Cordeiro etc., unde apar din când în când reclame pentru căutarea bărbaților. În alte moduri, femile pur și simplu nu îți pot crea o familie normală. Toți reprezentanții sexului masculin cu care comunică sunt rudele lor. Fetele nu se pot căsători cu fiii adulți ai vecinilor căsătoriți, deoarece toate familiile au devenit de mult înrudite.

Când invită bărbați din diferite țări să se întâlnească, fetele notează imediat: sunt interesate doar de burlacii care sunt gata să accepte regulile feminine și să se adapteze la un nou stil de viață. Cu toate acestea, mulți bărbați răspund chemării de a vizita acest regat feminin. Unii din curiozitate, alții chiar speră să-și întâlnească soarta în Noiva do Cordeiro.

Poate că fiecare bărbat care și-a legat soarta de una dintre locuitoarele orașului se va confrunta cu dificultăți considerabile. Dar de aceea fetele invită mai întâi tinerii să le cunoască modul de viață și abia apoi să ia decizii mai serioase.

Desigur, aceste așezări sunt unice în natură, dar femeile au dovedit de mult că pot face față dificultăților la fel de bine ca și bărbații.

