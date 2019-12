Paul se afla pe aeroportul din Otopeni și gustase dintr-un quiche, când brusc a înțeles că i se întâmplă ceva. „Doar așa am putut să mă urc în avion!”

Fără să se gândească la consecințe, bărbatul gustase dintr-un quiche, după care a întrebat pe vânzătoare ce conține de fapt. Atunci a înțeles cruntul adevăr.

Din fericire, medicii au venit repede și i-au acordat primul ajutor. Întâmplarea a fost relatată pe pagina sa de Facebook.

„Mulțumesc doctorilor de la Aeroportul Otopeni că m-au reparat la timp să prind avionul. Am făcut imprudența să mănânc o îmbucătură dintr-un Quiche Lorraine pe aeroport și abia apoi m-am gândit să întreb dacă există și alte ingrediente in afara de cele listate din prima. Sunt. Țelina e printre ele. Sunt super alergic la țelină. Deci fun. La cererea mea a fost chemată o echipa de doctori. Rapid și profesionist mi-au contracarat mini-criza de alergie care se instala (injecții, etc, făcute pe loc). Așa am putut să mă urc în avion. Cool! And thanks”, scrie Paul.