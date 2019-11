Puțini români știu asta! De ce ar fi vrut Ceauşescu să demisioneze înaintea Congresului al XIV-lea al PCR

Generalul (r) Constantin Olteanu a avut răspunderi directe în pregătirea şi desfăşurarea Congresului al XIV-lea al PCR. Interviul realizat cu domnia sa în urmă cu ceva vreme pentru Jurnalul Naţional dezvăluie multe dintre culisele acestui ultim for al comu­niştilor români.



La întrebarea despre începutul pregătirilor în conducerea PCR pentru desfăşurarea Congresului al XIV-lea, generalul (r) a relatat următoarele: "În vara anului 1989, într-una dintre şedinţele CPEx, s-au stabilit câteva direcţii de acţiune în legătură cu pregătirea şi desfăşurarea Congresului. S-a hotărât constituirea a patru comisii care să se ocupe de pregătirea efectivă a Congresului. Cel mai important lucru în care am fost antrenat s-a referit la elaborarea Raportului pentru Congres. Având în vedere că eu eram secretar al CC şi şef al Secţiei Propagandă şi Presă am fost însărcinat să lucrez la acest raport împreună cu Dumitru Popescu, Constantin Mitea şi Eugen Florescu. Ne-am întâlnit la mine în birou şi, de comun acord, am stabilit ce urmează să pregătească fiecare. După ce s-au elaborat aceste părţi s-a asamblat materialul, l-am revăzut toţi patru de câteva ori şi sub aspectul echilibrului problematic, al aprecierilor, ponderea acestora în economia materialului, după care l-am înaintat, sub această formă de proiect, lui Nicolae Ceauşescu. El avea obiceiul ca pe materialele importante să facă modificări ca să-şi asigure astfel paternitatea. El chema una sau două stenografe, cărora le dicta ceea ce considera el, şi paragrafele respective erau introduse de noi în raport, le stilizam şi le armonizam cu restul textului. Concret se ocupa de acestea Constantin Mitea, un distins om de presă, Florescu şi cu mine".

Continuarea, pe Jurnalul.ro.