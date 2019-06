Un vasluian și-a făcut operație de schimbare de sex. Ce a urmat e incredibil

Un tânăr în vârstă de 23 de ani din Huși și-a făcut schimbare de sex și a devenit un apreciat fotomodel în Spania. Emanuel B. în vârstă de 23 de ani, a devenit Amelia R.

Tânărul a plecat din România de ani de zile, a reușit să se supună unei operații de schimbare de sex peste hotare, după care a solicitat prin instanțele de judecată recunoșterea sexului feminin și dobândirea unei noi identități, plus un nou cod numeric personal. În anul 2017, instanța de judecată românească recunoștea acest lucru, eliberându-i Ameliei R. (ex Emanuel B.) un document de identitate nou, plus un certificat de naștere din care reieșea că este de sex feminin.

În luna septembrie 2018, în urma unui control la Serviciul de Stare Civilă a Primăriei Huşi s-a constatat că funcționarii nu au modificat conform hotărârii judecătorești registrul de stare civilă în dreptul Ameliei R. (ex Emanuel B.), drept pentru care tânăra a acționat din nou compartimentul de Stare Civilă în judecată. Judecătoria Huși a dat câștig de cauză tinerei Amelia R. (ex Emanuel B.) și a obligat Serviciul de Stare Civilă să modifice registrul conform deciziei aplicate de instanță în dreptul reclamantei, scrie realitateavaslui.net.