Vineri 13. Ce să nu faci astăzi, ca să fii ferit de ghinion

In crestinism, frica de ziua de vineri si de numarul 13 vin din superstitii care nu pot fi verificate integral. Iuda Iscariotul a fost al treisprezecelea apostol si al treisprezecelea sosit la Cina cea de Taina. De atunci, se crede ca aduce ghinion sa existe 13 persoane la masa.



TEAMA de ziua de VINERI. Se considera ca intr-o zi de VINERI a fost crucificat Iisus si tot in zile de VINERI a primit Adam marul de la Eva si au murit cei doi. Tot intr-o zi de vineri a fost ucis Abel. Musulmanii considera si ei ziua de vineri cu ghinion, fiind ziua in care Allah l-a creat pe Adam.



"13 superstitii de vineri, 13"



1. Daca un copil sa naste intr-o zi de VINERI 13, nu va avea noroc niciodata.



2. Un om nascut intr-o zi de VINERI 13 va muri tanar.



3. Un copil nascut intr-o zi de VINERI 13 va avea mereu ghinion, dar o parte din aceasta nefericire va fi inlaturata daca ziua nasterii lui va fi tainuita.



4. Un copil nascut intr-o zi de VINERI 13 nu va avea noroc decat dupa ce toti cei care ii stiu adevarata data a nasterii vor muri.



5. Un copil nascut intr-o zi de VINERI 13 va trebui sa poarte cu el un picior de iepure de la un iepure ucis la miezul noptii de un fermier sasiu. Daca copilul va pierde piciorul de iepure, va muri.



6. Daca o femeie isi serbeaza ziua intr-o zi de VINERI 13, in mai putin de un an se va casatori si va avea un copil.



7. Este de rau augur sa te casatoresti intr-o zi de VINERI 13.



8. Daca un cortegiu funerar taie calea unui om intr-o zi de VINERI 13, atunci persoana in cauza va fi condamnata la moarte.



9. Cine iese din casa in noaptea de VINERI 13 va avea convulsii.



10. Daca 13 persoane stau la o masa pe data de VINERI 13, una dintre ele se va imbolnavi grav.



11. Nu purta negru in ziua de VINERI 13, sau in scurt timp vei purta doliu.



12. Nu te tunde in ziua de VINERI 13, sau cineva din familia ta va muri.



13. Nu te muta in casa noua intr-o zi de VINERI 13, vei avea ghinion.