Vineri 13. Tradiții și superstiții

Nu se stie cu exactitate cum a pornit povestea zilei cu ghinion, dar se pare ca superstitia ar fi plecat de la o serie de eveniente mitologice sau istorice, de la alungarea primilor oameni din Rai, potopul lui Noe sau crucificarea lui Hristos si pana la uciderea Cavalerilor Templieri. Asadar, cercetorii si istoricii sustin ca toate aceste evenimente ar fi avut loc in ziua fatidica de vineri 13.

Tot in aceasta zi de vineri erau executati prizonierii din Roma Antica, exemplul fiind urmat mai tarziu de Marea Britanie, care a ales aceeasi zi pentru a-i spanzura pe cei condamnati la moarte. In Evul Mediu ziua era cunoscuta drept “sarbatoarea vrajitoarelor”, moment in care practicantele magiei se adunau in grupuri tot de cate treisprezece.

In ciuda faptului ca nimeni nu stie exact momentul in care s-a produs acest fenomen de combinare a celor doua superstitii, majoritatea studiilor arata ca „vineri 13” este o superstitie a secolului XX, iar folcloristii sunt de acord cu aceasta idee. Cert este ca, pana in 1908, „vineri 13” patrunsese in mentalul colectiv, dovada fiind un articol din New York Times din 4 martie in care autorul nota: „Vineri 13 nu il sperie pe Senatorul Own”.

Unii specialisti sunt de parere ca „vinovat” pentru introducerea superstitiei in mentalul colectiv ar fi fost Thomas W. Lawson, un finantist si specluator de bursa, supranumit si „regele cuprului”. Lawson a fost autorul unor diatribe la adresa speculatiilor la bursa si, in 1907, a publicat singurul sau roman intitulat „Vineri, treisprezece”. Desi azi este complet dat uitarii, se pare ca acest roman a stat la baza coroborarii dintre cele doua superstitii temute, in imaginarul colectiv.

Vineri, 13 ianuarie 1939, a pornit cel mai mare incendiu de vegetatie din Australia, care a ucis 71 de persoane.

Vineri, 13 mai 1964 a avut loc una din cele mai cunoscute crime din istoria SUA – Kitty Genovese a fost violata si ucisa in plina strada sub ochii a 12 oameni care nu au ajutat-o. Lipsa de reactie a oamenilor a fost numita „sindromul Genovese” sau „efectul de spectator”

Vineri, 13 octombire 1972 s-a prabusit in muntii Anzi zborul 571. Cei 16 supravietuitori au fost salvati doua luni mai tarziu, dupa ce au fost nevoiti sa se hraneasca in cadavrele calatorilor morti.

Vineri, 13 septembrie 1996 a murit rapperul Tupac Shakur.

Vineri, 13 ianuarie 2012 s-a scufundat vasul de croaziera Costa Concordia, incident in care au murit 32 de persoane.

Vineri 13 aprilie 2012 in Italia a avut loc un cutremur, iar in SUA, o tornada a lovit statul Oklahoma

Ziua cu ghinion se considera a fi confirmata atunci cand cuiva i s-a intamplat in aceasta zi o nenorocire, ca de exemplu un accident rutier. Dupa o investigatie a clubului auto german ADAC, s-a prezentat o statistica a accidentelor rutiere a anului 2000, si anume in zilele de vineri 13 au avut loc 894 de accidente in timp ce media accidentelor in celelalte zile era de 975. Un an calendaristic are cel putin o zi de vineri care cade pe data de 13 si cel mult trei zile de acest fel.

De asemenea, de aceasta zi este legata o fobie numita Triskaidekafobia, care reprezinta frica de numarul 13.