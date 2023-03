Interviu exclusiv cu lunetistul român care luptă pe frontul din Ucraina | Detalii din planurile de atac ale ruşilor

În războiul din Ucraina luptă şi câţiva români. Puţini, îi numeri pe degete, dar sunt printre cei mai buni militari. Unul dintre ei, lunetist în trupele de legionari străini a oferit un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Militarul român vorbeşte despre armata de zombie a ruşilor, despre mercenarii Wagner care sunt forţaţi să lupte până la moarte, altfel sunt ucişi de proprii ofiţeri, dar şi despre norocul care l-a ţinut în viaţă până acum.

Pe frontul din Ucraina, războiul este mai sângeros ca niciodată. Şi ucrainenii, şi ruşii au pierderi uriaşe. Oraşul Bahmut este disputat de ambele tabere, ruşii avansând greoi în ultimele săptămâni.

Ruşii ar fi controlat acest oraş, Yahidne, se înaintează din 3 direcții, din nord dinspre est şi sud. Pe partea ceealaltă ucrainenii şi-au păstrat un coridor de retragere

În această bătălie, luptă şi un român. Înrolat în Legiunea Străină încă de la începutul războiului, a participat la eliberarea orașelor Harkov şi Izium. Iar acum este detașat pe frontul din est.

- Mai rezistă Bahmut?

"Probabil o să mai reziste, dar foarte puțin. Scopul este același pe toată linia frontului. Sa provocam cât mai multe pierderi și să ne pregătim pentru ofensiva în același timp", spune lunetistul român.

Bărbatul spune că a plecat pe front pentru că îi este teamă că războiul ar putea ajunge la graniţa cu România. Speră că, ajutând armata Ucraineană, să-i oprească pe ruşi departe de locurile natale. Luptele sunt însă crâncene!

- Ai tendința să pleci, să spui că nu mai stai?

"Am avut de multe ori chestia asta, că nu mai pot, asta e finalul, până aici. Mereu am depășit momentul asta. Mai mult datorită colegilor, s-au creat niște legături între noi", mai spune lunetistul român.

- La ultimele misiuni ai fost şi tu rănit?

"Da, un tanc a tras în poziția unde mă aflam, pentru că am tras eu primul în el. Am fost aruncat de suflul exploziei, nu am avut găuri în plus, mai mult vânătăi", mai spune lunetistul român.

Militarul român spune că ucrainenilor le lipseşte tehnica de lupta, pentru a-şi recâştiga teritoriile ocupate ilegal de Federaţia Rusă. Au nevoie de lansatoare de rachete, tunuri de artilerie şi maşini blindate. Pe front, ruşii le sunt superiori numeric.

"Uneori ai impresia că e ceva filme cu zombi, că efectiv tragi în ei, de la 150 de metri şi chiar dacă ii nimerește în picior sau în mână, el continuă să avanseze. Nu-şi iau măsuri de protecția minime, adică să se acopere, cumva după clădiri, efectiv sunt Kamikaze!

- Sunt momente în care mergeți un pluton întreg şi vă întoarceți doar câţiva?

"Da, au fost momente. Ultima dată am avut 3 morți şi 7 răniţi. Unul dispărut, l-am găsit după două zile, cadavrul sub ruine. Vineri acum au fost funeraliile pentru colegii căzuți", a mai spus lunetistul român.

Cât despre celebrii mercenari Wagner ai armatei ruse, soldatul român spune că mitul despre ei este mai mare decât ceea ce fac ei în realitate.

"Nu sunt înfricoșători, tot oameni, nu sunt Rambo. Ei au și alte reguli, mult mai dure și nu prea au de ales. Ei sunt forțați acolo, contractul lor. Sunt multe mărturii de la prizonierii pe care i-am luat din Wagner.

Ne zic tot felul de chestii. Ca nu au de ales, dacă se retrag sunt executați de proprii comandați. Sunt plutoane special făcute pentru ei. Dacă se retrag, să fie împușcați. Ori mor pe front, ori în cazarmă. Ca o recompensa, dacă împușcă un legionar și dovedesc asta primesc un bonus de 10.000 de dolari", a mai spus lunetistul român.

Cu familia în ţară şi doar câţiva prieteni rămaşi în viaţă pe front, românul, lunetist în trupele speciale, speră să apuce întreg sfârșitul războiului şi să sărbătorească victoria Ucrainei.

"Eu am un renume pentru că în fiecare misiune merg fără vestă sau casca, e mai ușor să mă mișc, trebuie să mă mișc foarte mult, după fiecare foc îmi schimb poziția.

Ei zic că sunt ruda cu Dracula, pentru că sunt din Transilvania, am avut noroc de foarte multe ori. Mi-e din ce în ce mai frică. De fiecare data când plec în misiune ma gândesc dacă mi s-a terminat sau nu norocul" a mai spus lunetistul român în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.

