Procuror DNA, demascat drept colaborator al SRI

Foto: luju.ro

Procurorul sef al DNA Brasov, Cornel David Deca, a fost demascat oficial la Curtea de Apel Brasov drept colaborator al SRI, cu propriile acte semnate cu manuta lui, pe care le trimitea regulat la structura judeteana de informatii in cursul anului 2015 arată luju.ro.

In cadrul dosarului penal cunoscut sub numele “Ferma Baneasa”, judecatorii CA Brasov au dispus sa li se prezinte care a fost implicarea serviciilor de informatii in activitatea de urmarire penala. SRI si Ministerul Public au fost nevoite la ultimul termen al dosarului 345/64/2016 sa declasifice corespondenta secreta purtata intre DNA Brasov si SRI si sa o trimita la instanta.

Reiese limpede ca procurorii DNA Brasov nu doar ca au lucrat pe Protocolul ilegal din februarie 2009 (protocol declarat in afara legii de Curtea Constitutionala si semnat intre Laura Kovesi, si fosti sefi ai SRI George Maior si Florian Coldea), dar mai ales ca procurorul Deca era cel care ordona SRI sa ii faca probele, sa ii acorde sprijin in activitatea de urmarire penala prin formarea de echipe comune operative. Tot el ordona SRI sa ii faca si stenogramele care potrivit legii trebuie certificate de procuror si tot el cerea si oferea SRI informatii din dosar, ba chiar dispunea sa i se comunice informatii pe care SRI le va culege si in viitor despre tintele anchetelor lui.

Culmea, seful DNA Brasov David Deca folosea oficial termenul de “COLABORARE” atunci cand cerea sprijinul SRI in ancheta.