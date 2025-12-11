Purtătorul de cuvânt al ICCJ explică momentul „M-a sunat Lia” din conferință: „Au unit două elemente și au spus despre asta s-a vorbit”

sursa: Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Justiție susține că imaginile din conferința Curții de Apel București, unde una dintre vicepreședinte a părăsit prezidiul spunând: „Mă sună Lia, mă duc să vorbesc” au fost interpretate greșit. Acesta a declarat, la Antena 3 CNN, că președinta Înaltei Curți a sunat, într-adevăr, la Curtea de Apel – însă motivul ar fi fost cu totul altul decât întrebările adresate în acel moment de reporterii aflați la conferința de presă.

Potrivit lui Alistar, apelul avea legătură cu o solicitare complet diferită primită de președinta ICCJ, referitoare la dosarul lui Marian Vanghelie.

„Legat de evenimentul care am văzut că e rostogolit acum: un jurnalist i-a transmis un sms președintei ICCJ, întrebând-o dacă mai activa la Curtea de Apel în momentul judecării dosarului lui Marian Vanghelie. În acel moment a sunat pe purtătorul de cuvânt de la Curtea de Apel, pentru a vedea: ori dau ei răspunsul la chestiunea aceasta, ori îi comunică când a fost – că nu avea de unde să știe când a fost soluționat dosarul respectiv – și, raportat la momentul la care a acces la Înalta Curte, să poată să îi răspundă jurnalistului respectiv”, susține Victor Alistar.

Acesta mai precizează că apelul a fost dat fără ca președinta ICCJ să știe că în acel moment vicepreședinta CAB era prezentă în conferința de presă: „Și a sunat-o pentru că nu știa că e în conferință de presă. Știa că președinta Curții de Apel are conferință de presă.”

„Întoarsă în sală, așa cum și cealaltă vicepreședintă, în sistem colegial îi sugera preșdintei pe anumite aspecte datele din întrebările respective, așa a făcut și celalaltă vicepreședintă, care era purtător de cuvânt. Ce au făcut ca manipulare? (jurnaliștii – n.r.) Au unit cele două elemente și au spus «despre asta s-a vorbit». Fără să fi trimis cineva întrebare dacă este așa sau nu. Și dacă s-a trimis întrebare dacă este așa sau nu, pentru că unii jurnaliști au respectat acest principiu și au întrebat, după aceea nu au publicat nimic”, mai susține Alistar.

Secvența despre care vorbește purtătorul de cuvânt al ICCJ a fost înregistrată joi, în timpul conferinței organizate de conducerea Curții de Apel București – președinta Liana Arsenie și vicepreședintele Ionela Tudor și Domnica Adomniței – pe tema dezvăluirilor Recorder.

La un moment dat, un reporter a întrebat-o pe Liana Arsenie despre un eveniment controversat din urmă cu câţiva ani, în care Cătălin Predoiu, pe atunci ministru al Justiţiei, ar fi anunţat public achitarea soţului fostei şefe DIICOT, Giorgiana Hossu, deşi dosarul nu fusese finalizat, iar sentinţa de achitare a venit după două luni. Liana Arsenie făcuse parte din acel complet de judecată.

Vicepreședinta Ionela Tudor și-a consultat telefonul și i-a spus lui Arsenie: „M-a sunat… M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”.

Ea a revenit apoi și i-a citit președintei un mesaj care aborda tema întrebării adresate de presă: „Este exclus ca... este exclus ca Predoiu să fi intervenit. Nu a sugerat”.

Conferința s-a încheiat brusc după acel moment, în ciuda insistențelor jurnaliștilor.