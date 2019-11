Lidia Fecioru este în doliu! Bioenergoterapeutul trece prin momente cumplite: „Să mă ierți că am ajuns târziu la tine”

Foto: captură Antena 3

Lidia Fecioru este în doliu. Bioenergoterapeutul trece prin momente cumplite, după ce sora acesteia, Maria, s-a stins din viață duminică. Anunțul a fost făcut chiar de Lidia Fecioru, într-un mesaj cutremurător postat pe rețelele de socializare.

”Frumoasa mea sora Maria.Te rog sa ma ierti ca am ajuns tarziu la tine , nu am mai putut face nimic sa te conving sa mai ramai in viata! Ne-ai fost sora si mama ! Eu promit ca voi fi la straja sufletului tau. Asa cum tu m-ai leganat cand eu eram un nasture de om , si tu cat un pitic! Esti cu mine in suflet la fiecare pas, Dumnezeu sa te odihneaca in pace , ai trecut in randul celor vesnici pe usi straine , pentru un trai mai bun”, a scris Lidia Fecioru, pe Facebook.