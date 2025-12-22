Preşedintele CJ Constanța, liberalul Florin Mitroi, a anunţat că renunţă la demisia din funcţie „pentru liniștea județului”

Președintele CJ Constanța, Florin Mitroi. Foto: Facebook

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, liberalul Florin Mitroi, a anunţat luni că renunţă la demisia de la şefia instituţiei din două motive, pentru liniştea judeţului şi pentru a finaliza proiectele începute, potrivit Agerpres.

El anunţase joi că demisionează din funcţie, motivând că nu poate realiza ceea şi-a propus din cauza obstacolelor administrative şi a lipsei de implicare a unor factori decizionali.

"Astăzi am decis să renunţ la demisie din două motive, pentru constănţeni, pentru liniştea judeţului şi pentru a duce proiectele mai departe. Dar, nu în ultimul rând, dacă aţi observat în declaraţia mea de presă, motivul plecării mele a fost pentru că mă simt îngrădit, lucru pe care l-am spus de la început, când am ajuns să preiau Consiliul Judeţean, că atunci când voi simţi că nu pot face lucruri măreţe pentru constănţeni, voi pleca", a declarat Mitroi, înaintea începerii unei şedinţe extraordinare a CJ Constanţa.

El a enumerat proiectele ce trebuie finalizate, menţionând că premierul Ilie Bolojan i-a garantat că vor fi duse la bun sfârşit.

"Astăzi, judeţul Constanţa are garanţia că se va face Sala Polivalentă, Stadionul 'Hagi' unde vom intra şi noi acţionari, Consiliul Judeţean, pentru cofinanţare, autostrada Techirghiol - Mangalia, se va finaliza Spitalul 'Mama şi Copilul' pentru că el va pleca de pe o axă, va trece pe o altă axă. Căutăm finanţare urgentă pentru podul care traversează de la autostradă spre Ovidiu, Hârşova şi aşa mai departe. De ce? Pentru că se rupe din drumul expres Constanţa - Tulcea pentru că nu există finanţare la momentul ăsta. De ce? În zona Babadag trebuie să se facă un tunel care înseamnă foarte mulţi bani şi se modifică proiectul. Dar până atunci vom face acest pod de 12 kilometri. Pentru tot ce v-am spus eu avem garanţia noi, constănţenii, întâlnindu-mă cu premierul Ilie Bolojan, ne-a asigurat că toate lucrurile astea se vor rezolva pentru judeţul Constanţa", a mai spus preşedintele CJ.

Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a ajuns la sfârşitul săptămânii trecute la Constanţa, pentru a discuta cu reprezentanţii organizaţiei judeţene a liberalilor, în contextul demisiilor anunţate în ultimele zile de liderul filialei PNL, Bogdan Huţucă, din fruntea partidului, şi de către Florin Mitroi, de la şefia CJ.