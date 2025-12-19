Bolojan a făcut o vizită-fulger la PNL Constanţa, după valul de demisii din partid: „Sunt probleme administrative şi politice”

Premierul Ilie Bolojan, președintele PNL. Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a mers vineri, la Constanța, pentru a discuta cu colegii de partid, după ce Bogdan Huțucă, liderul filialei județene, și Florin Mitroi, președintele CJ Constanța, și-au dat demisia.

Bolojan a fost întrebat, la intrarea în sediul județean al PNL, ce se întâmplă la nivelul filialei din Constanța.

„Probleme administrative și politice pe care încercăm să le rezolvăm”, a răspuns Bolojan, potrivit Agerpres, fără a da alte detalii.

La întâlnire a luat parte și primarul liberal Vergil Chițac.

Referitor la demisia președintelui Consiliului Județean Constanța, liberalul Florin Mitroi, Vergil Chițac a spus la intrarea în sediul PNL că el crede că sunt două chestiuni care l-au adus pe Mitroi într-o stare de emotivitate.

„Florin Mitroi, începând cred că din mai 2024, de când s-a conturat și partidul a tras de el să participe la alegeri, până acum, a avut o presiune pe el atât administrativă, pentru că județul înseamnă altceva decât primăria din Valu lui Traian care era o jucărie pentru el. Lucrurile se mișcă mai greu în județ, sunt mai complexe, trebuie să aloci timp, nu se desfășoară repede și vine peste el și presiunea asta, hai să spun emoțională, legată de demisia lui Bogdan Huțucă și, din punctul meu de vedere, preluarea de către el a PNL Constanța. Astea două chestiuni l-au adus într-o situație de emotivitate', a spus primarul Constanței.

Liderul PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă, a anunțat zilele trecute că se retrage de la șefia filialei, iar ulterior și președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a transmis că demisionează din fruntea instituției administrative. Florin Mitroi a venit la conducerea Consiliului Județean Constanța, după alegerile din mai anul trecut, când a obținut aproape 38% dintre voturi, cu 10 procente mai mult decât următorul clasat. Anterior, el a fost timp de două decenii primar al comunei Valu lui Traian.