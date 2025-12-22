Poiana Brașov, în topul destinaţiilor de sărbători. Cât costă un pachet în care este inclusă masa festivă

Preţul unui pachet cu masă festivă de sărbători este între 5000 şi 9.000 de lei. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

A mai rămas doar o zi până se dă startul sărbătorilor de iarnă, iar românii aşteaptă cu nerăbdare vacanţele de Crăciun şi Revelion. Angajaţii din hoteluri sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile. Turiştii beneficiază de pachete complete în care sunt incluse mesele festive cu live cooking, facilităţi pentru relaxare şi activităţi pentru copii. Poiana Brașov este printre cele mai căutate destinații de sărbători şi anul acesta, iar gradul de ocupare al hotelurilor şi pensiunilor este de peste 90%.

Poiana Braşov, printre cele mai căutate destinații de sărbători

Românii care pleacă în vacanţă de Crăciun sau de Revelion preferă muntele. Pe primul loc în topul destinaţiilor rămâne Poiana Brașov. Potrivit specialiştilor, turiştii ar vrea să aibă toate serviciile şi facilităţile într-un singur loc.

"Dacă ne gândim la turismul din România, trebuie automat să ne vină în minte Poiana Braşov. Poiana Braşov este o staţiune etalon, trebuie să rămână şi, de ce nu, trebuie să ne bucurăm că o avem. Gândul meu este totdeauna la excelenţă. Excelenţa în Poiana Braşov înseamnă servicii de calitate şi cele mai bune preparate; preparatele, foarte multe dintre ele, sunt româneşti, dar să nu uităm că avem şi meniu internaţional", a declarat pentru Antena 3 CNN Gabriel Roșca, managerul hotelului Escalade.

Ulterior, Gabriel Roșca, managerul hotelului Escalade, a mai adăugat: "Atenţia noastră este sporită pentru a petrece un sejur plăcut turistul, pentru că turistul este un zeu pentru noi, este, de multe ori, partenerul nostru, pentru că avem de foarte multe ori clienţi care revin de 15 - 20 de ani, de când e hotelul în piaţă".

Preţul unui pachet cu masă festivă de sărbători, între 5000 şi 9.000 de lei

Pentru perioada Crăciunului, prețul unui pachet cu masă festivă inclusă ajunge la aproximativ 5.000 de lei pentru două persoane, pentru un sejur de trei nopți. Pachetul de Revelion ajunge la 8.900 de lei pentru două persoane.

"Pentru sărbătoarea Crăciunului, vom pregăti sărmăluţe tradiţionale, com pregăti ciolan de porc cu fasole, vom avea şi răcituri pentru gustări. Pentru anul acesta, piesa de rezistenţă va fi un desert: Crêpes Suzette (n.r.: clătite franțuzești cu portocale, unt și caramel), unde va fi un live cooking, ospărarii vor servi la masă clienţii", a declarat Ștefan Liță, chef executiv, pentru Antena 3 CNN.

Poiana Brașov atrage turiști prin peisajele spectaculoase, domeniul schiabil și serviciile variate oferite de hotelieri. În multe unități de cazare, gradul de ocupare depășește 90%.