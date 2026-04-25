15 kilograme de argint, în valoare de 155.000 lei, descoperite, la graniţă, în microbuzul unui ucrainean care voia să intre în România

Poliţia de Frontieră a transmis că, vineri, în Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu (județul Satu Mare) s-a prezentat un cetățean ucrainean, în vârstă de 41 de ani, conducând un microbuz înmatriculat în Ucraina, care intenționa să ajungă în Cehia. Oamenii legii au găsit în maşina acestuia peste 15 kilograme de argint, în valoare de 155.000 lei. Marfa a fost ridicată pentru verificări, iar șoferul este cercetat pentru contrabandă.

Potrivit autorităţilor, incidentul a avut loc vineri, 24 aprilie, în jurul orei 11:00, când la punctul de frontieră din judeţul Satu Mare s-a prezentat un bărbat în vârstă de 41 de ani, aflat la volanul unui microbuz înmatriculat în Ucraina, care intenţiona să ajungă în Cehia.

În baza unei analize de risc, echipa mixtă de control a efectuat verificări amănunţite asupra vehiculului, persoanei şi bagajelor. În urma controlului, au fost descoperite cinci pungi din plastic care conţineau un metal alb sub formă de granule, susceptibil a fi argint, ascunse şi nedeclarate, notează Agerpres.

Cantitatea totală, de 15,386 kilograme, a fost estimată la 155.088 lei şi a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, întrucât şoferul nu a putut prezenta documente justificative.

În cauză, autorităţile au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă.