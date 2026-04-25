15 oameni s-ar fi intoxicat cu clor la piscina unui centru medical din Eforie Nord. Doi dintre ei au ajuns la spital

15 oameni s-ar fi intoxicat cu clor la piscina unui centru medical din Eforie Nord. Foto: Hepta

Doi oameni au ajuns la spital şi alţi 13 au primit îngrijiri medicale la faţa locului, după ce s-ar fi intoxicat cu clor la piscina unui centru medical din Eforie Nord. Imediat după proceduri, cei care se aflau în acest centru ar fi început să se simtă rău.

Oamenii ar fi prezentat simptome precum ameţeli, greaţă şi disconfort respirator. Personalul centrului medical a solicitat de urgenţp sprijin de la Ambulanţă. S-au deplasat acolo mai multe echipaje. 13 persoane ar fi avut nevoie de înjrijiri medicale, în timp ce 2 oameni au fost duşi la spital, pentru că s-ar fi simţit foarte rău, transmite corespondentul Antena 3 CNN.

Ce s-ar fi întâmplat? Ar putea fi vorba despre folosirea clorului în mod excesiv. Este posibil ca mai multe persoane să aibă nevoie de îngrijiri medicale, pentru că, în momentul în care se făceau tratamentele, mai multe persoane se aflau în acel bazin unde se efectuau proceduri.

Se stabileşte cauza şi s-ar fi deschis şi un dosar pentru cercetare, pentru a se stabili exact ce anume s-a întâmplat.