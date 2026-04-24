Bărbat din Vâlcea păcălit cu 13.000 € de iubita de pe internet care era, de fapt, tot bărbat. A folosit identitatea soției pentru asta

Bărbat din Vâlcea păcălit cu 13.000 € de iubita de pe internet care era, de fapt, bărbat FOTO: Getty Images

Un bărbat de 50 de ani, din județul Vâlcea, s-a îndrăgostit nebunește de o femeie cunoscută pe internet și i-a trimis 13.000 de euro, fiind convins că și ea îl iubește și că se vor căsători curând. Numai că „femeia” s-a dovedit a fi un bărbat de 25 de ani, din Constanța, care a folosit identitatea propriei soții pentru escrocherie.

Acesta a fost reținut pentru înșelăciune, relatează Gazeta de Sud.

Începând cu 2024, bărbatul din Vâlcea i-a transferat „iubitei” virtuale 13.000 de euro, în mai multe tranșee. Într-un final și-a dat seama că a fost păcălit și s-a dus la poliție.

Ancheta a stabilit că individul din Constanța s-a dat drept femeie folosind identitatea online a propriei soții și l-a manipulat pe bărbatul din Vâlcea făcându-l să creadă că au o relație solidă care va duce la căsătorie. Folosind pretexte false, escrocul i-a cerut bani în mai multe etape.

„În perioada 2024 – prezent, tânărul, folosindu-se de un profil de femeie, ar fi indus în eroare un bărbat în vârstă de 50 de ani, din localitatea Milcoiu, pe care l-ar fi determinat să îi trimită aproximativ 13.000 de euro, în mai multe tranșe, sub diferite pretexte nereale, creându-i convingerea că urmează să inițieze o relație și să se căsătorească.

Pe 22 aprilie 2026, polițiștii au făcut o percheziție domiciliară la locuința bărbatului, care a fost identificat, și au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri ce prezintă interes pentru cauză”, a transmis IPJ Vâlcea.

Tânărul din Constanța este cercetat sub control judiciar.