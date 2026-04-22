Bijuterii de 250.000 € dispărute din custodia DIICOT. Proprietara spune că cineva i-a falsificat semnătura și le-a ridicat în locul ei

Caz incredibil la Galați, unde au dispărut bijuterii de 250.000 de euro aflate în custodia DIICOT. Proprietara acestora susține că semnătura ei a fost falsificată și au fost ridicate de o altă persoană de la autorități.

Ea cere acum ca DIICOT și Brigada de Combatere a Criminalității Organizate să îi plătească datoriile pe care le are la ANAF, în contul bijuteriilor care au dispărut din custodia acestor structuri.

Potrivit stirileprotv.ro, bijuterii de un sfert de milion de euro - coliere și inele din aur cu pietre prețioase și ceasuri - au fost ridicate de DIICOT în urma unei percheziții făcute în 2008.

Trei ani mai târziu, femeia a vrut să-și ridice bijuteriile, numai că atunci a constatat că altcineva le retrăsese încă din 2009, în baza unui document cu semnătura ei falsificată. Actul în cauză avea și semnătura polițistului care s-a ocupat de caz.

Femeia susține că bijuteriile nu s-au întors niciodată la ea, ci doar mașinile care au fost ridicate în urma aceleiași percheziții.

Nicoleta Arfire, proprietara bijuteriilor, spune că bijuteriile dispărute erau „de firmă”, cu safire, cu rubine, cu diamante.

Ea a depus o plângere penală, iar Marinela Nedelcu, procurorul de caz, a cerut o expertiză a semnăturii. „S-a stabilit că, într-adevăr, semnătura dumneaei pe acel înscris nu îi aparținea. Dar, având în vedere că, la momentul sesizării noastre, faptele erau deja prescrise, nu s-a mai dispus în continuare urmărirea penală față de o persoană sau administrarea suplimentară de probe”, a declarat Marinela Nedelcu pentru sursa citată.

Nicoleta Arfire a fost condamnată atunci la doi ani și patru luni de închisoare pentru trafic de persoane, iar după eliberare s-a stabilit în Spania. Numai că acum ANAF i-a pus sechestru pe două apartamente din Galați, în baza datoriile acumulate și spune că acele bijuterii ar fi ajutat-o să-și achite datoriile către stat.

Acum, ea cere ca ofițerului BCCO și procurorului DIICOT care s-au ocupat de dosarul ei din 2008 să plătească în solidar datoria pe care o are acum față de statul român.