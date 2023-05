O cățelușă de la Salvamont a fost mușcată de o viperă și înțepată un bondar de pământ după antrenament. Care este starea patrupedului

O cățelușă din cadrul Salvamont Argeș a fost mușcată, ieri, de o viperă și înțepată de un bondar de pământ după antrenament. Aceasta a început să șchiopăteze și apoi aproape că a leșinat.

Sursa foto: Facebook | Ion Sănduloiu

Loca este cățelușa din cadrul Salvamont Argeș care a avut un mare ghinion ieri după antrenament. Aceasta a fost mușcată de o viperă și apoi înțepată de un bondar de pământ. Starea cățelușei a început să se agraveze, însă echipa i-a fost alături și a reușit să o stabilizeze.

Șeful Salvamoment Argeș, Ion Sănduloiu a oferit pe pagina sa de Facebook mai multe detalii cu privire la acest caz.

"Dupa ce am facut antrenament la cautare in avalansa impreuna cu Ares, Helios si Loca in Caldarea Soarelui, sub Cota 2000 (zapada de 150 cm) am plecat catre Fiatul care era parcat jos, la mina. La cativa metri deasupra drumului, o vad pe Loca ca se opreste si incepe sa se rontaie la jaretul stang spate, cu ochii la mine, dupa care vine spre mine, ferind piciorul.

O chem pe iarba de langa drum unde o pun in ”sezi!” ca sa ma uit mai in amanunt, numai ca o vad cum inchide ochii, capul i se lasa din ce in ce mai jos si parca se ”topeste” in ea insasi. E clar, a fost muscata de vipera!!! Imi dau seama ca nu e o intindere ci e mult mai grav! (...)

Iese de sub ea un bondar de pamant cu mațele târâș, care probabil o intepase si el la cateva minute dupa vipera, pe partea pe care statuse pe iarba si ii ramasese agatat in blana!!! Cu toate astea, e din ce in ce mai cooperanta, iar cand ne intalnim cu Iza decid sa mai aman hidrocortizonul. Avem cam 2 ore de la muscatura initiala", se arată în postare.

Cățelușa a ajuns la spital, a fost stabilizată de medicii veterinari și acum este bine.

"Mai departe, am ajuns la Dan, veterinarul nostru cam la 3 ore dupa prima muscatura. Loca e bine!!!!! Un pic cam moale, dar alearga cu Helios prin curte si ma zapaceste cu niste ”pupaturi” cand ma prinde", a scris Ion Sănduloiu pe Facebook.