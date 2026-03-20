În Deltă a început perioada în care pescuitul la șalău și biban este interzis.

Prohibiţia pescuitului la şalău şi biban a început, vineri, în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (RBDD), după ce pescuitul ştiucii a fost interzis la începutul lunii trecute, cele trei specii urmând să poată fi capturate la finele prohibiţiei generale a pescuitului în România, după data de 7 iunie.

Potrivit unui anunţ al Administraţiei RBDD, pe pagina proprie de pe o reţea socială, la fel ca ştiuca, şalăul şi bibanul îşi încep reproducerea mai devreme decât multe alte specii, precum ciprinidele, iar din acest motiv capturarea acestor specii este interzisă înainte de a intra în vigoare ordinul de prohibiţie a pescuitului în România, scrie Agerpres.



Actul normativ aprobat de Ministerul Mediului şi de cel al Agriculturii prevede ca prohibiţia pescuitului în România să înceapă în habitatele piscicole naturale pe data de 9 aprilie, iar în apele care constituie frontieră de stat pe data de 24 aprilie, activitatea urmând să fie reluată pe data de 8 iunie.



Pe teritoriul RBDD, în afara perioadelor de prohibiţie, pescuitul recreativ al speciilor ştiucă, şalău, somn şi crap este permis numai cu eliberarea imediată a tuturor capturilor, cu posibilitatea reţinerii unui singur exemplar pe zi, dintr-o singură specie.