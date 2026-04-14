Incendiu la un bloc social din Constanța. A fost activat Planul Roșu de intervenție. O fată de 9 ani a ajuns la spital

Foto: Captură Antena 3 CNN

Un bloc social din Constanța a luat foc, marți seară, iar Planul Roșu de intervenție a fost activat. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta în tot blocul de două etaje. Din primele informații, mai multe persoane s-ar fi aflat în bloc când a început incendiul.

UPDATE 8:30 O fată în vârstă de 9 ani şi un adult au fost transportaţi la spital în urma incendiului, a informat ISU „Dobrogea”.



Conform sursei citate, minora a fost intoxicată cu fum, iar adultul în vârstă de 65 de ani are insuficienţă respiratorie.

Știre inițială

„Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un bloc social situat în cartierul Henri Coandă din municipiul Constanța. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul imobilului (regim de înălțime P+2), existând informații preliminare potrivit cărora mai multe persoane ar fi surprinse în interior.

Având în vedere amploarea evenimentului, a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Toate resursele medicale disponibile din județ au fost direcționate către locul intervenției, pentru acordarea primului ajutor și transportul eventualelor victimelor.

În sprijinul forțelor de intervenție acționează și două autospeciale de stingere din cadrul ISU Ialomița. Echipajele operative desfășoară în continuare misiuni de stingere a incendiului și de căutare-salvare. Intervenția este în dinamică, iar informațiile vor fi actualizate pe măsură ce situația evoluează”, a transmis ISU Constanța.

Este o intervenție extrem de dificilă, extrem de complexă. Sunt nenumărate autospeciale de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență trimise la fața locului în urma acestui incendiu care a izbucnit la un bloc social situat în cartierul Henri Coandă din municipiul Constanța. În momentul în care au ajuns aici primele autospeciale, incendiul se manifesta generalizat la nivelul întregului imobil.

În plus, existau informații că 20 de persoane se aflau blocate la momentul respectiv. Unele dintre ele au fost deja evacuate. În momentul de față, pompierii se află în interiorul blocului și încearcă să vadă care este situația, dacă mai sunt persoane blocate în interior, pentru a le scoate cât mai repede cu putință. În sprijinul forțelor de intervenție acționează și două autospeciale de stingere de la ISU Ialomița. Iată, au fost suplimentate forțele de intervenție cu echipaje venite din țară.

În momentul de față se desfășoară misiunea de stingere a incendiului, dar, în paralel, și o misiune de căutare și salvare a persoanelor aflate în imobil.

A fost nevoie și de intervenția polițiștilor, pentru că oamenii au devenit extrem de agitați. În încercarea lor disperată de a-i ajuta pe pompieri, au început să tragă de furtunuri și, astfel, le-au îngreunat misiunea.

Știre în curs de actualizare