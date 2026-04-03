Localitatea în care primarul a fost prins că fură curent. Edilul a fost reținut de polițiști după percheziții cu mascați

1 minut de citit Publicat la 13:22 03 Apr 2026 Modificat la 14:58 03 Apr 2026

Spirul Șerban Crăciun, primarul din Sânpetru de Câmpie (Mureș) este cercetat într-un dosar de fabricare și utilizare clandestină a dispozitivelor de racordare la rețeaua electrică. Foto: Spiru Șerban Crăciun via Facebook / Getty Images

Spiru Șerban Crăciun, primarul comunei Sânpetru de Câmpie din județul Mureș, a fost reținut de polițiști, după ce oamenii legii au constatat că edilul fura curent electric din rețea, scrie Agerpres, care citează surse judiciare.

Crăciun, în vârstă de 32 de ani, a fost reținut împreună cu alte două persoane, în urma efectuării a 20 de percheziții într-un dosar de fabricare sau folosire de instalații clandestine de racordare la rețeaua electrică.

"În urma celor 20 de percheziții domiciliare efectuate de către polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Râciu din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, au fost reținuți pentru 24 de ore trei bărbați cu vârste de 32, 44 și 55 de ani", au precizat, vineri, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș, fără a-i nominaliza pe cei reținuți.

La acțiunea desfășurată în urmă cu o zi au participat polițiști, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș dar și specialiști din cadrul unei societăți de distribuție a energiei electrice.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, pentru administrarea întregului material probator.

Ce se știe despre Spiru Șerban Crăciun, primarul prins că fura curent

Spiru Șerban Crăciun este membru PSD Mureș, aflat la al doilea mandat la Primăria Sânpetru de Câmpie, potrivit publicației locale Punctul.

Una din perchezițiile făcute de polițiști a fost la domiciliul edilului, potrivit sursei citate.

Conform CV-ul său, Crăciun este absolvent al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca, unde a obținut diploma de inginer.

Este căsătorit și are doi copii.