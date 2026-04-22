Primăria din România cu 10 angajați, care a plătit 38 de abonamente de telefonie mobilă timp de 2 ani

O primărie din judeţul Alba a contractat 38 de abonamente de telefonie mobilă între 2023 și 2025, în condițiile în care are doar 10 angajați, potrivit unui raport al raport al Curţii de Conturi. Pentru aceste abonamente a plătit 110.000 lei.

Inspectorii Camerei de Conturi Alba au făcut un control de audit la Primăria comunei Cut și a identificat mai multe neconformități. Pentru două dintre acestea, administrația locală a fost amendată cu 7.500 de lei, relatează Ziarul Unirea.

Potrivit raportului făcut public, au fost majorate nelegal cheltuielile cu bunurile și serviciile la Primăria Cut, în perioada noiembrie 2023 – noiembrie 2025 cu suma totală de 114.497 de lei. Situația s-a datorat achiziționării și decontării unui număr de 38 abonamente de telefonie mobilă, în valoare de 113.594,59 lei, în condițiile în care în cadrul entității figurează doar 10 angajați.

Prin acest mod, a avut loc o majorare nelegală a cheltuielilor cu telefonia mobilă, prin decontarea către operatorul de telefonie a sumei de 902,59 lei peste limita legală de 35 lei/abonament prevăzută de Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

„Entitatea verificată nu a respectat în totalitate, în perioada 2021 – 2025, prevederile Legii nr. 98/2016 a achizițiilor publice referitoare la derularea etapei de planificare /pregătire a procesului de achiziție publică, în ceea ce privește: elaborarea, actualizarea și aprobarea programului anual al achizițiilor publice; transmiterea în SEAP a notificărilor cu privire la achizițiile directe și întocmirea referatelor de necesitate.

De asemenea, din verificările efectuate echipa de audit a mai constatat și faptul că, în perioada 2021-2025 au fost identificate achiziții publice efectuate de către entitate și care nu au fost prevăzute în programele anuale a achizițiilor publice și nu au fost publicate în SEAP extrase din programul anual al achizițiilor publice, potrivit prevederilor art. 12, alin. (6) din H.G. nr. 395/2016. Din verificările efectuate echipa de audit a constatat faptul că în perioada 2021-2025 entitatea auditată nu a procedat, în cazul nici unei achiziții directe (cu excepția celor realizate prin utilizarea catalogului electronic SEAP) la transmiterea în SEAP a notificărilor, fiind astfel încălcate prevederile menționate anterior”; se precizează în raportul Camerei de Conturi Alba.