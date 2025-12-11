75 de angajaţi ai Prefecturii Sibiu au părăsit clădirea, după suspiciuni de scurgeri de gaze. Mirosul provenea însă de la canal

Toţi cei 75 de angajaţi ai Prefecturii Sibiu au părăsit clădirea, după suspiciuni de scurgeri de gaze/ sursă foto: Hepta

Toţi cei 75 de angajaţi ai Prefecturii din Sibiu s-au autoevacuat, joi, după ce în clădire s-a resimţit miros de gaz, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU). Specialiştii au stabilit însă că nu există scurgeri de gaze în instituţie, mirosul provenind de la un canal, conform Agerpres.

"O autospecială de stingere şi un echipaj SMURD intervin de urgenţă pe strada Andrei Şaguna din municipiul Sibiu întrucât într-o clădire administrativă se resimţea miros de gaz. Din clădire s-au autoevacuat aproximativ 75 de persoane, până la sosirea pompierilor", au precizat reprezentanţii ISU Sibiu.

Mirosul provenea de la un canal

"În urma măsurătorilor efectuate nu s-au constatat pierderi de gaz. Mirosul provine de la un canal, la faţa locului au fost solicitaţi operatorii de apă şi canalizare", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ştefan.

