Marcel Ciolacu, declarații explozive: „Etapa excluderilor din PSD a fost depășită!” Mesajul pentru Ludovic Orban

Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD a declarat, la finalul ședinței de miercuri a noii conduceri PSD, de la Parlament, că s-au început demersurile pentru organizarea unui congres ordinar în luna februarie a anului viitor.

Marcel Ciolacu a declarat că, acum, PSD nu mai este condus de un „tătuc” și că vremea excluderilor din partid a apus, lăsând de înțeles că vor exista discuții cu toți cei care au plecat din PSD de-a lungul timpului, în vederea unor reveniri în partid.

”Avem mandat foarte clar de a face o analiza și de a organiza congresul ordinar al partidului. (...) Nu s-a vorbit absolut nimic despre luat măsuri. Nu avem, cel puțin în CEX-ul de ieri, nu am primit niciun mandat de a primi sau de a da afară din partid. N-am vorbit în mod deosebit de oameni, am vorbit despre procedura prin care au fost excluși. Am stabilit că acest atribut de primire a oamenilor care au fost excluși să aparțină comitetului, în discuție cu șefii de organizații. Chiar voi încerca un sistem de videoconferință ca să nu mai vină de fiecare dată toți liderii la București. Vor trebui făcute discuții și cu parlamentarii care au plecat de bună voie. Trebuie să vorbim cu fiecare organizație din care aceștia au plecat”, a spus Marcel Ciolacu.

Partidul nu mai e condus de un „tătuc”

”Nu rămâne izolat PSD. Este o alternativa de comunicare cu Pro Romania, la fel cum exista cu UDMR, PMP sau ALDE. (...) Partidul nu mai este condus, cel puțin în acest moment, de un tătuc. E o conducere colectivă”, a spus Marcel Ciolacu.

PSD nu depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Orban

Marcel Ciolacu a ținut să anunțe că PSD nu este preocupat, deocamdată, să depună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Orban.

„Categoric că vom depune o moțiune. Acuma ...nu am dori să cădem în aceeași patimă a fostei opoziții de a depune moțiuni de cenzură de dragul de a depune moțiuni de cenzură. Domnul Orban să stea liniștit. Încă nu sunt probleme ca dânsul să fie demis prin moțiune de cenzură. Vedem după sărbători”, a spus Marcel Ciolacu.

Despre intenția lui Teodorovici de a contesta dizolvarea conducerii PSD

”Fiecare dintre noi avem, când ieșim dintr-o înfrângere, avem dreptul de a ieși mai demn, mai nedemn, mai penibil, mai nepenibil. Asta nu înseamnă că eu îi spun ce să facă colegului meu Eugen Teodorovici. Decizia a fost statutară. În momentul în care jumătate plus unu din BPN își dă demisia, se consideră dizolvată conducerea partidului. Doamna Dăncila a ținut în mod deosebit să își dea demisia și să nu punem în aplicare acest articol din statut”, a spus Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă Teodorovici și Fifor vor mai juca vreun rol în această nouă structură a conducerii PSD, Marcel Ciolacu a răspuns: „În primul rând este parlamentar. Și toți parlamentarii vor fi consultați”.

Mesajul pe care PSD îl dă românilor și celor de la Bruxelles

”PSD-ul a recunoscut seria de multiple greșeli pe care le-a făcut și nu a mai luat o decizie de data aceasta doar de formă, de ochii lumii. Să încercăm să păcălim pe cineva. De această data se vede clar că nu a fost o împărțire de funcții. (...) E pentru prima oară când baza s-a pus pe meritocrație; cine a câștigat alegerile”, a spus Marcel Ciolacu, făcând referire la funcția primită de Nicolae Bădălău în noua conducere a PSD.

Una dintre greșeli se referă la faptul că ”n-am știut să ieșim din hățișul cu legile justiției” și ”nu am știut să spunem, de fapt, ce doream să facem”, a mai spus Marcel Ciolacu.

În plus, Marcel Ciolacu s-a referit la evenimentele din 10 August ca la ”o greșeală pentru care PSD a plătit prin pierderea alegerilor”.

„Nu așteptăm justiția? Am înțeles că există o anchetă în derulare la DIICOT. (...) Cred că evenimentul a fost gestionat greșit și un pic hazardat. (...) Plata, pentru 10 august, PSD-ul și-a primit-o. Am pierdut alegerile. Și din cauza evenimentelor din 10 august PSD a pierdut alegerile”, a spus Ciolacu, la Parlament.