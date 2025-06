Maru și o tânără au fost trimiși în judecată în dosarul morții lui Rareș Ion. Cine este faimoasa „Pika”: „I-a vândut cu 100 de lei”

Tudor Duma, zis „Maru”, la secția de poliție. Sursa foto: Antena 3 CNN

Tudor Duma, zis „Maru”, şi încă o tânără, cunoscută sub numele de „Pika”, au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT în dosarul în care sunt acuzaţi că i-ar fi vândut droguri şi au pus la dispoziţie locuinţa pentru a se droga lui Rareş Ion, tânărul de 20 de ani mort în urma unei supradoze de droguri în timp ce era live pe TikTok.

Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis, vineri, Agerpres, prin rechizitoriul din ziua de joi, procurorii au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a două persoane, un bărbat şi o femeie, cu vârstele de 21 şi 27 de ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de punerea la dispoziţie a locuinţei pentru consumul ilicit de droguri sau tolerarea consumului ilicit în locuinţă, deţinere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept şi trafic de droguri de mare risc, care a avut ca urmare moartea victimei.

Pika i-ar fi vândut droguri lui Rareș, cu o zi înainte să moară, din medicamentele pe care le lua ea ca tratament

Surse judiciare au precizat pentru Agerpres că ar fi vorba despre Tudor Duma şi femeia cunoscută sub numele de "Pika".

„Din materialul probator administrat în cauză, a rezultat că, în intervalul 14-15 aprilie, inculpatul (recidivist) a pus la dispoziţia unei persoane vătămate, cu ştiinţă, un spaţiu din imobilul în care locuieşte (garajul) pentru consumul de droguri de mare risc (metadonă), consum urmat de moartea victimei la data de 15 aprilie.

De asemenea, inculpatul a deţinut, la domiciliul său din municipiul Bucureşti, în vederea consumului propriu, un comprimat având ca substanţă activă diazepam (drog de risc)”, notează DIICOT.

Cu privire la femeie, procurorii arată că, în după amiaza zilei de 14 aprilie, ar fi vândut aceleiaşi persoane vătămate circa 12-18 comprimate de metadonă cu suma de 100 de lei. Drogul de mare risc, comercializat victimei, ar fi provenit din cantitatea de 100 comprimate pe care inculpata le-a ridicat în aceeaşi zi (14.04.2025), pe bază de prescripţie medicală, de la un centru pentru asistenţă integrată a adulţilor, aceasta fiind sub tratament.

„Femeia i-ar fi comunicat că urmează să ridice comprimatele şi îi poate vinde o parte dintre acestea”

„În intervalul 14 - 15 aprilie, victima a consumat atât pe cale orală, cât şi intravenoasă comprimatele de metadonă, precum şi alte droguri de risc şi de mare risc (benzodiazepine, tramadol, canabinoizi), ulterior decedând ca urmare a unei insuficienţe cardio-circulatorii şi respiratorii acute, consecinţa unei intoxicaţii acute polimedicamentoase.

Cercetările au arătat că femeia, cunoscând starea de dependenţă a victimei, i-ar fi comunicat că urmează să ridice comprimatele de metadonă şi că îi poate vinde o parte dintre acestea”, menţionează anchetatorii.

Totodată, procurorii spun că prin actul de sesizare a instanţei, procurorii DIICOT - Structura Centrală au solicitat menţinerea măsurii arestării preventive a inculpaţilor.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Bucureşti.

Cine este „Pika”

„Pika”, pe numele ei Elena Veronica Nicolae, zisă și Victoria, este tânăra implicată în dosarul morții lui Rareș Ion.

La câteva zile după moartea lui Rareș Ion, iubita lui declara că persoana care i-a vândut droguri acestuia se numește Victoria Pika.

„M-a sunat în jur de ora prânzului să-mi zică că se vede cu acea Pica, să-și cumpere acele pastile și am zis ok, treaba ta ce faci. Eu aveam treabă în ziua aceea, nu am crezut niciodată că se va ajunge aici”, spune Rebeca Lăzărescu, iubita lui Rareș.

Aceasta susținea că nu este prima dată când cineva a murit după ce a cumpărat droguri de la o acea persoană.

„Mi-a zis doar că s-a văzut cu Pika și că și-a cumpărat acele pastile, atât. Și am închis telefonul. Am mai auzit de asta pentru că, cu un an în urmă, prietena mea, Ana, s-a văzut cu mine și mi-a zis că s-a văzut cu acea Pika, că și-a luat acele patru pastile. Și a doua zi a murit”, a mai spus iubita lui Rareș.

Rareș Ion, în vârstă de 20 de ani, cunoscut drept „Castron”, a consumat comprimatele cumpărate de la Pika, atât oral, cât și intravenos, împreună cu alte substanțe precum benzodiazepine, tramadol și canabinoizi, și a murit pe 15 aprilie 2025 din cauza unei intoxicații acute polimedicamentoase cu insuficiență cardio-respiratorie

DIICOT a reținut-o pe „Pika” la sfârșitul lunii mai, sub acuzația de trafic de droguri de mare risc, iar procurorii au cerut arestarea preventivă pe 30 de zile, având în vedere că ea știa că tânărul era dependent și totuși i-a vândut metadona respectivă