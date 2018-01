Anunțul făcut de Uniunea Europeană în privința Facebook, Twitter, YouTube şi Microsoft

Companiile de IT au eliminat, în medie, 70% din discursurile ilegale de incitare la ură care le-au fost semnalate, relevă a treia evaluare a Codului de conduită privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul online, realizată de ONG-uri şi entităţi publice şi publicată vineri, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.



Începând cu luna mai 2016, Facebook, Twitter, YouTube şi Microsoft s-au angajat să combată propagarea acestui tip de conţinut în Europa, adoptând un Cod de conduită. A treia evaluare a acestui cod arată că se constată că în prezent companiile îşi îndeplinesc într-o mai mare măsură angajamentul de a elimina majoritatea discursurilor ilegale de incitare la ură în termen de 24 de ore.



Totuşi, mai există unele aspecte care trebuie soluţionate, în special lipsa de feedback sistematic către utilizatori.



'Rezultatele prezentate astăzi arată că platformele online îşi asumă angajamentul luat de a evalua conţinutul care le este notificat şi de a elimina în termen de 24 de ore discursurile ilegale de incitare la ură. Mă adresez companiilor de IT şi le invit să ia măsuri pentru a îmbunătăţi transparenţa şi pentru a trimite sistematic feedback către utilizatori, aşa cum se prevede în orientările pe care le-am publicat anul trecut. De asemenea, este important să existe o serie de garanţii pentru a evita o eliminare excesivă şi pentru a proteja drepturile fundamentale, precum libertatea de exprimare', a declarat vicepreşedintele Comisiei Europene, Andrus Ansip, responsabil pentru piaţa unică digitală.



Comisia Europeană va continua să monitorizeze constant punerea în aplicare a Codului de către companiile de IT participante, cu ajutorul organizaţiilor societăţii civile şi intenţionează să-l aplice şi la alte platforme online. Dacă eforturile nu vor fi continuate sau dacă vor fi încetinite, executivul UE va avea în vedere luarea de măsuri suplimentare.



Pentru a reacţiona la problema tot mai gravă pe care o reprezintă discursurile ilegale de incitare la ură din mediul online, Comisia Europeană şi patru mari companii de IT (Facebook, Microsoft, Twitter şi YouTube) au prezentat, în mai 2016, un Cod de conduită privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul online.



La 7 decembrie 2016, Comisia Europeană a făcut publice rezultatele primului exerciţiu de monitorizare menit să evalueze punerea în aplicare a acestui Cod de conduită, iar la 1 iunie 2017 au fost publicate rezultatele celui de-al doilea raport de monitorizare.



La 28 septembrie, Comisia a adoptat o comunicare ce oferă orientări pentru platformele de internet cu privire la procedurile de notificare şi intervenţie vizând combaterea conţinutului online ilegal. Importanţa combaterii discursurilor ilegale de incitare la ură în mediul online, precum şi necesitatea de a continua colaborarea pentru punerea în aplicare a Codului de conduită se numără printre principalele aspecte evidenţiate în acest document de orientare