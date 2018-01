Cătălin Tolontan: Nu am nicio legătură cu serviciile secrete

Redactorul-șef al Gazetei Sporturilor respinge speculațiile lansate de Realitatea TV pe tema unei legături pe care avea-o cu serviciile de informații și spune că acestea sunt o răzbunare a patronului Realității, Cozmin Gușă, deranjat de un articol apărut în GSP despre fiul său, Andrei Gușă.

"Sunt străin de orice legătură cu serviciile secrete. Am spus ori de câte ori s-a ivit ocazia și o repet azi: nu am avut, niciodată, niciun fel de relație cu niciun serviciu secret. Nu există nicio bază de adevăr a unei colaborări pe care aș avea-o cu Securitatea, SRI, SIE și puneți orice inițiale vreți. Prin urmare, de fapt nu există nicio sursă. Niciun om. Niciun document sau probă care să susțină ceva ce nu există. Nicio instituție. Ca reporter, am simțit nevoia să fiu clar de decenii. Detest ideea jurnalistului acoperit. El e un agent nedemocratic de influență", a scris Cătălin Tolontan, pe blog.