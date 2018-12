Florin Călinescu, anunț inedit la sfârșit de an. Decizia radicală luată de actor

Florin Călinescu a făcut un anunț inedit la sfârșit de an. Actorul anunță că va lua o decizie radicală pentru anul viitor.

"La mulţi ani! Vă mulţumesc frumos, dragii mei. (...) O să încerc să fiu cât mai eficace. Ori merg în continuare pe drumul acesta, ori pornesc pe un alt drum mai complicat, cu drumeţi de toate felurile. Să nu vă supăraţi pe mine, dar dacă vorbim de un partid, trebuie să măsor de mai multe ori, pentru că loc de întoarcere nu mai există. Mă gândesc serios la acest lucru, dar nu pentru a-mi satisface mie vreun orgoliu, ci pentru că chiar cred cu adevărat că sunteţi mulţi care nu vă identificaţi cu nicio forţă politică existentă astăzi.

Dacă este vorba de o alcătuire nouă, o să vă rog după 15 ianuarie să vedem câţi dintre dumneavoastră sunteţi de acord cu aşa ceva, pentru că singur nu fac nici cât o ceapă degerată. Sper să fiţi acolo unde sunteţi fiecare. O să luăm câte o temă începând cu anul viitor, pe care s-o dezbatem punctual. (...) Celor care aţi fost oaspeţii mei pe această pagină, vă mulţumesc frumos încă o dată. Sper să petreceţi cumpătat. Se cade să fim mai cumpătaţi faţă de alţii. Multă sănătate vă doresc. Dacă am certitudinea că dvs doriţi ca eu să schimb macazul, o să-l schimb fără niciun fel de problemă. N-o să-mi fie foarte uşor, dar cu siguranţă o s-o fac. Multă sănătate şi cu Dumnezeu înainte. La mulţi ani şi să ne vedem pe 2019! Numai bine!", a spus Florin Călinescu pe pagina sa de Facebook.