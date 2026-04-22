Mediul de afaceri avertizează că unele măsuri pe care Guvernul urmează să le ia vor aduce noi costuri pentru firme, în plină criză

Florin Jianu, președinte IMM România. Sursa foto: Antena 3 CNN

În plină criză politică, mediul de afaceri atrage atenţia asupra unor măsuri pe care Guvernul urmează să le ia şi care vor avea impact major și pentru companii. Proiectul privind transparenţa salarială, care trebuie transpus până în luna iunie, vine cu o serie de obligaţii care ar genera costuri mari pentru firme, într-un context economic deja dificil. În plus, IMM România cere şi lansarea StartUp Nation 2026 cât mai rapid.

Mediul de afaceri avertizează că întârzierile în implementarea PNRR ar putea duce la pierderea a cel puțin 30% din fondurile rămase, în contextul în care mai sunt doar 4 luni până la termenul-limită.

"Sunt în pericol un număr de 14 reforme din datele pe care noi le avem. Ne e greu să credem că în termen de câteva luni vom atinge aceste ținte privind reforma, listarea companiilor publice.

Din perspectiva întreprinderilor mici și mijlocii, PNRR-ul nu a însemnat o reformă reală, în afară de acele reforme pe care le-am văzut cu privire la sistemul de impozitare, care mai rău au făcut în economie", a declarat Florin Jianu, președinte IMM România.

Ce solicită IMM România

IMM România cere ca directiva UE privind transparența salarială, care trebuie transpusă până în luna iunie, să fie adaptată în funcție de dimensiunea companiilor.

"IMM România susține pe deplin principiul egalității de remunerare între între femei și bărbați, pentru muncă egală sau de valoare egală. Dar noul act normativ trebuie să respecte câteva principii simple: reducerea birocrației, simplificarea procedurilor administrative și, bineînțeles, adaptarea reglementărilor pentru a stimula antreprenoriatul și competitivitate IMM-urilor", a spus Sterică Fudulea, secretar general IMM România.

"Ceea ce cerem noi, ca măcar microîntreprinderile și întreprinderile mici să fie scutite de aplicarea acestei legi, pentru că ele sunt scutite și în directiva europeană", a mai afirmat Florin Jianu, președinte IMM România.

Antreprenorii solicită si lansarea urgentă a unei noi ediții a programului StartUp Nation în 2026, în contextul în care implementarea ediției din 2024 încă înregistrează întârzieri.

O altă problemă cu care se confruntă mediul de afaceri o reprezintă legislatia privind muncitorii străini. Intreprinderile mici și mijlocii cer să fie consultate cu privirre la profesiile de care este nevoie la noi în țara și critica limitarile cu privire la numărul de angajați străini.